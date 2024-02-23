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Bairro Santa Rosa

Viatura da PM é atingida após troca de tiros perto de igreja em Cariacica

Caso aconteceu na noite de quinta-feira (22), no bairro Santa Rosa; quatro suspeitos conseguiram fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2024 às 11:49

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 11:49

Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por um disparo durante um confronto com suspeitos no bairro Santa Rosa, em Cariacica, perto de uma igreja, na noite da última quinta-feira (22). Ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram fugir. 
De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando viram três suspeitos perto da igreja. Dois deles pareciam estar armados. Quando viram a viatura se aproximando, os homens pularam um muro para tentar fugir. 
Os agentes pararam a viatura antes do muro e desceram. "Um dos policiais desembarcou e realizou os procedimentos de varredura, porém, ao tentar transpor o muro, foi surpreendido por um indivíduo abrigado atrás de uma árvore atirando. Imediatamente, a equipe se abrigou atrás do muro e repeliu a injusta agressão", informou a corporação.
Durante a troca de tiros, um quarto suspeito apareceu, dentro do terreno da igreja, atirando. Houve novo confronto e os policiais pediram apoio. Equipes chegaram ao local e fizeram buscas, mas os suspeitos conseguiram escapar. Com a situação já controlada, os militares perceberam que a porta da viatura, do lado direito, estava com uma perfuração. O veículo foi guinchado para o 7º Batalhão.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que investiga ocorrências de confronto com agentes de segurança do Estado. Não localizamos detenções relacionadas ao fato".

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