Viatura da PM é atingida após troca de tiros perto de igreja em Cariacica

Uma viatura da Polícia Militar foi atingida por um disparo durante um confronto com suspeitos no bairro Santa Rosa, em Cariacica , perto de uma igreja, na noite da última quinta-feira (22). Ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram fugir.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando viram três suspeitos perto da igreja. Dois deles pareciam estar armados. Quando viram a viatura se aproximando, os homens pularam um muro para tentar fugir.

Os agentes pararam a viatura antes do muro e desceram. "Um dos policiais desembarcou e realizou os procedimentos de varredura, porém, ao tentar transpor o muro, foi surpreendido por um indivíduo abrigado atrás de uma árvore atirando. Imediatamente, a equipe se abrigou atrás do muro e repeliu a injusta agressão", informou a corporação.

Durante a troca de tiros, um quarto suspeito apareceu, dentro do terreno da igreja, atirando. Houve novo confronto e os policiais pediram apoio. Equipes chegaram ao local e fizeram buscas, mas os suspeitos conseguiram escapar. Com a situação já controlada, os militares perceberam que a porta da viatura, do lado direito, estava com uma perfuração. O veículo foi guinchado para o 7º Batalhão.