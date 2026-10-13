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Vendedora é agredida com coronhada durante assalto em Vitória

Suspeito se passou por cliente e depois retirou uma arma de dentro da mochila, na manhã desta terça-feira (13); vítima precisou ser levada a uma unidade de saúde

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 12:55

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

13 out 2026 às 12:55

Uma vendedora foi agredida com coronhada na cabeça durante um assalto a uma loja de presentes na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro I, Vitória, na manhã desta terça-feira (13). A violência foi flagrada por uma câmera de segurança (veja acima)


As imagens mostram o homem chegando à loja. Inicialmente ele se passa por cliente, mas em seguida retira uma arma da mochila e tenta obrigar a vendedora a ir para os fundos do estabelecimento. Nervosa, ela começa a chorar. 


O assaltante manda a vítima não gritar e em seguida dá a coronhada. Logo depois, ele agarra a mulher pelos cabelos e a leva para os fundos. Após a violência, suspeito fugiu com a bolsa e o celular da vendedora, além de alguns produtos da loja. A mulher, que estava com a testa cortada, foi socorrida pela Polícia Militar e levada para o Pronto Atendimento (PA) de São Pedro. 


Em conversa com a TV Gazeta, um parente da vítima reforçou que ela precisará fazer uma sutura no ferimento, mas está bem. "Espero que a polícia puna quem tem que ser punido, porque não pode ficar desse jeito", destacou ele, que preferiu não se identificar. 


Os militares chegaram a fazer buscas pelo local, mas o suspeito não foi localizado. Em nota, a Polícia Civil orientou que a vítima registre o ocorrido em uma delegacia ou on-line, pelo site delegaciaonline.sesp.es.gov.br 

Comerciantes revoltados

Comerciantes da região conversaram com a reportagem de A Gazeta e disseram que esse mesmo criminoso tentou assaltar outra loja da área, no último dia 1º, e só não teve sucesso porque a proprietária correu. “Não aguentamos mais”, desabafou uma lojista, que preferiu não se identificar. 


Questionada sobre a insegurança no bairro, a Polícia Militar respondeu que "mantém policiamento ostensivo e preventivo em São Pedro, com foco na proteção da população e na prevenção de crimes. As equipes realizam rondas e abordagens, além de ações de aproximação com os moradores e comerciantes da região". 


"A PM reforça que a segurança pública se constrói com a participação da sociedade e destaca a importância das denúncias, que podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181)", finalizou a corporação. 

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