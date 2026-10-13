Vendedora é agredida com coronhada durante assalto em Vitória

Uma vendedora foi agredida com coronhada na cabeça durante um assalto a uma loja de presentes na Rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro I, Vitória, na manhã desta terça-feira (13). A violência foi flagrada por uma câmera de segurança (veja acima).





As imagens mostram o homem chegando à loja. Inicialmente ele se passa por cliente, mas em seguida retira uma arma da mochila e tenta obrigar a vendedora a ir para os fundos do estabelecimento. Nervosa, ela começa a chorar.





O assaltante manda a vítima não gritar e em seguida dá a coronhada. Logo depois, ele agarra a mulher pelos cabelos e a leva para os fundos. Após a violência, suspeito fugiu com a bolsa e o celular da vendedora, além de alguns produtos da loja. A mulher, que estava com a testa cortada, foi socorrida pela Polícia Militar e levada para o Pronto Atendimento (PA) de São Pedro.





Em conversa com a TV Gazeta, um parente da vítima reforçou que ela precisará fazer uma sutura no ferimento, mas está bem. "Espero que a polícia puna quem tem que ser punido, porque não pode ficar desse jeito", destacou ele, que preferiu não se identificar.





Os militares chegaram a fazer buscas pelo local, mas o suspeito não foi localizado. Em nota, a Polícia Civil orientou que a vítima registre o ocorrido em uma delegacia ou on-line, pelo site delegaciaonline.sesp.es.gov.br.