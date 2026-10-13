Jovem é presa após esfaquear companheiro na virilha em Vila Velha

Uma jovem de 21 anos foi presa após esfaquear o companheiro, de 24 anos, na noite de segunda-feira (12), no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ela confessou ter atingido o homem com uma faca na virilha e afirmou que agiu por medo dele.
Quando os policiais chegaram à residência onde ocorreu o crime, encontraram apenas a suspeita. Ela relatou que o casal discutia frequentemente. Durante o atendimento da ocorrência, os militares perceberam escoriações nas costas da jovem, que seriam resultado de uma briga recente.
O homem foi localizado no Pronto Atendimento da Glória. Conforme a PM, o estado de saúde dele não era grave.
Ainda segundo informações levantadas pelos policiais, o homem tinha diversos registros anteriores relacionados a ocorrências de violência doméstica.
A jovem foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada por tentativa de homicídio. Em seguida, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.
Familiares do casal contaram à reportagem da TV Gazeta que os dois estão juntos há cerca de quatro anos e têm um filho de três anos. Segundo eles, a criança estava em casa e teria presenciado o momento em que o pai foi esfaqueado.
Ainda conforme os parentes, a jovem e o marido discutiam com frequência, e os desentendimentos já haviam sido levados à polícia em outras ocasiões.
A família relatou também que o casal passou a tarde bebendo com amigos durante o feriado. A jovem teria chegado em casa antes do companheiro, que foi atingido com a faca poucos minutos depois de chegar à residência.
Os parentes acionaram a polícia e afirmaram ter visto a mulher jogar a faca e o celular do marido em um valão em frente à casa.
Em Itapuã, Vila Velha, uma mulher de 48 anos atingiu o marido, de 51, com uma chave de fenda durante uma discussão na noite de segunda-feira. Segundo relato da mulher à polícia, o homem lhe deu um soco e tentou enforcá-la. Ela afirmou que usou a ferramenta para se defender.
De acordo com as informações da ocorrência, o casal havia ingerido bebidas alcoólicas e começou a discutir dentro de um carro. O desentendimento evoluiu para agressões físicas.
O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.
A mulher também recebeu atendimento médico no Pronto Atendimento (PA) da Glória. Aos policiais, ela relatou que já havia sofrido outras agressões do marido, mas nunca registrou boletim de ocorrência.
Em nota, a Polícia Civil informou que a mulher foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia Regional de Vila Velha na condição de suspeita, enquanto o homem foi registrado como possível vítima.
Segundo a corporação, nenhuma das partes foi autuada devido à ausência de elementos suficientes para esclarecer o ocorrido, diante das versões conflitantes apresentadas. O caso seguirá sob investigação.