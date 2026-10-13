Jovem é presa após esfaquear companheiro na virilha em Vila Velha

Uma jovem de 21 anos foi presa após esfaquear o companheiro, de 24 anos, na noite de segunda-feira (12), no bairro Santa Rita, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, ela confessou ter atingido o homem com uma faca na virilha e afirmou que agiu por medo dele.





Quando os policiais chegaram à residência onde ocorreu o crime, encontraram apenas a suspeita. Ela relatou que o casal discutia frequentemente. Durante o atendimento da ocorrência, os militares perceberam escoriações nas costas da jovem, que seriam resultado de uma briga recente.





O homem foi localizado no Pronto Atendimento da Glória. Conforme a PM, o estado de saúde dele não era grave.





Ainda segundo informações levantadas pelos policiais, o homem tinha diversos registros anteriores relacionados a ocorrências de violência doméstica.





A jovem foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuada por tentativa de homicídio. Em seguida, foi encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.





Familiares do casal contaram à reportagem da TV Gazeta que os dois estão juntos há cerca de quatro anos e têm um filho de três anos. Segundo eles, a criança estava em casa e teria presenciado o momento em que o pai foi esfaqueado.





Ainda conforme os parentes, a jovem e o marido discutiam com frequência, e os desentendimentos já haviam sido levados à polícia em outras ocasiões.





A família relatou também que o casal passou a tarde bebendo com amigos durante o feriado. A jovem teria chegado em casa antes do companheiro, que foi atingido com a faca poucos minutos depois de chegar à residência.





Os parentes acionaram a polícia e afirmaram ter visto a mulher jogar a faca e o celular do marido em um valão em frente à casa.