Violência Doméstica

Vendedora de coco é atacada com facão pelo ex em praça de Itararé

O crime aconteceu após o acusado agredir a ex por não aceitar o fim do relacionamento. A vítima foi socorrida em estado estável. Já o agressor fugiu e ainda não foi localizado.
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

24 jul 2019 às 20:55

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 20:55

Crédito: Bernardo Coutinho
Uma vendedora de coco, de 27 anos, ficou ferida com um corte no braço após ser atacada pelo ex-companheiro na Praça de Itararé, em Vitória, enquanto trabalhava. O crime aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (24) após o acusado agredir a ex por não aceitar o fim do relacionamento. A vítima foi socorrida em estado estável. Já o agressor fugiu e ainda não foi localizado. 
De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a vítima terminou a relação há um mês. Ele não aceitou o término e passou a perseguir a vendedora, fazendo ameaças. 
Por volta das 12h50 desta quarta-feira (24), o acusado foi até a praça onde a mulher trabalha vendendo cocos e a agrediu. Para se defender, ela conta que puxou o facão que usa para descascar cocos. Porém, o agressor tomou o facão da mão dela e a acertou no braço, causando um ferimento que, segundo a policia, foi superficial. Depois, ele fugiu e não foi localizado.
Populares acionaram a Polícia Militar, que encaminharam a vendedora ao Hospital São Lucas, em Vitória. Segundo os investigadores, o estado de saúde dela é estável e o caso foi registrado na DHPP como lesão corporal. 

