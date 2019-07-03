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Veja retrato falado de suspeito de estuprar gestante em Aracruz

Caso aconteceu no dia 25 de junho, dia em que a vítima passeava com a filha na Praia do Sauê. Retrato falado foi divulgado pela Polícia Civil
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

03 jul 2019 às 20:01

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 20:01

Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo
A Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (3) o retrato falado do homem suspeito de ter estuprado uma gestante na frente da filha em Aracruz no dia 25 de junho. O crime chocou os moradores da localidade de Praia do Sauê, onde a vítima foi abordada pelo criminoso.
A mulher, que tem 22 anos está grávida de seis meses e afirmou em depoimento que foi rendida pelo homem, que estava armado com uma faca, enquanto passeava com a filha. Segundo a vítima, o autor era alto, magro, tinha uma tatuagem grande na perna direita e estava em um veículo preto com vidros escuros.
Retrato falado de homem suspetito de estuprar gestante em Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O acusado levou as vítimas para uma casa e, no local, ele estuprou a grávida. Após o crime, o homem abandonou a mulher e a filha dela em um local ermo e fugiu. Ela pediu ajuda a populares e conseguiu ir para a casa de sua família. A Polícia Militar informou que buscas foram feitas na região aquele dia, mas o criminoso não foi encontrado.
> Pastor George é absolvido da acusação de estupro de ex-funcionária
A delegada Amanda Barbosa, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), disse que a mulher afirmou que nunca tinha visto o homem antes. 
Nós a encaminhamos para a realização de exames periciais no Serviço Médico Legal de Linhares e confeccionamos o retrato falado, que pode auxiliar na identificação
Amanda Barbosa, delegada
A polícia pede pela colaboração da população. Qualquer contribuição para identificação do suspeito pode ser feita por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos.

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