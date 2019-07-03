Veja retrato falado de suspeito de estuprar gestante em Aracruz

Delegacia de Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil | Arquivo

Polícia Civil divulgou nesta quarta-feira (3) o retrato falado do homem suspeito de ter estuprado uma gestante na frente da filha em Aracruz no dia 25 de junho. O crime chocou os moradores da localidade de Praia do Sauê, onde a vítima foi abordada pelo criminoso. divulgou nesta quarta-feira (3) odo homememno dia 25 de junho. O crime chocou os moradores da localidade de, onde a vítima foi abordada pelo criminoso.

A mulher, que tem 22 anos está grávida de seis meses e afirmou em depoimento que foi rendida pelo homem, que estava armado com uma faca, enquanto passeava com a filha. Segundo a vítima, o autor era alto, magro, tinha uma tatuagem grande na perna direita e estava em um veículo preto com vidros escuros.

Retrato falado de homem suspetito de estuprar gestante em Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O acusado levou as vítimas para uma casa e, no local, ele estuprou a grávida. Após o crime, o homem abandonou a mulher e a filha dela em um local ermo e fugiu. Ela pediu ajuda a populares e conseguiu ir para a casa de sua família. A Polícia Militar informou que buscas foram feitas na região aquele dia, mas o criminoso não foi encontrado.

A delegada Amanda Barbosa, titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), disse que a mulher afirmou que nunca tinha visto o homem antes.

Nós a encaminhamos para a realização de exames periciais no Serviço Médico Legal de Linhares e confeccionamos o retrato falado, que pode auxiliar na identificação Amanda Barbosa, delegada