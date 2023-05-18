Vândalos invadem lavoura, promovem estrago e furtam abacaxis em Marataízes

As plantações que sofreram perdas são da localidade de Esplanada. O José Ribeiro, de 48 anos, conta que desde o início da plantação tem sofrido com o problema. “Desde o início já perdi uns 5 mil pés da plantação de 100 mil. No início do mês, além de furtados, alguns pés foram arrancado e deixados por lá”, revela.

Vizinho ao senhor José, Adriano Silva, de 49 anos, vive o mesmo drama há três meses. “Os frutos seriam colhidos agora. Foram levados uns 5 mil pés. No último domingo (14), um grupo de pessoas agrediu o vigia que coloquei na lavoura e roubaram”, conta o produtor que possui 250 mil pés de abacaxi na região. Ele conta que denunciou os casos à Polícia Civil há cerca de três meses.