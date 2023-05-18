Vândalos invadem lavoura, promovem estrago e furtam abacaxis em Marataízes

Dois produtores de abacaxi em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo, amargam juntos prejuízo de mais de R$ 30 mil nos últimos meses. Segundo os agricultores, as plantações tem sido alvo de vandalismo e furto dos frutos. O caso foi denunciado à polícia, mas ninguém foi preso.
As plantações que sofreram perdas são da localidade de Esplanada. O José Ribeiro, de 48 anos, conta que desde o início da plantação tem sofrido com o problema. “Desde o início já perdi uns 5 mil pés da plantação de 100 mil. No início do mês, além de furtados, alguns pés foram arrancado e deixados por lá”, revela.
Vizinho ao senhor José, Adriano Silva, de 49 anos, vive o mesmo drama há três meses. “Os frutos seriam colhidos agora. Foram levados uns 5 mil pés. No último domingo (14), um grupo de pessoas agrediu o vigia que coloquei na lavoura e roubaram”, conta o produtor que possui 250 mil pés de abacaxi na região. Ele conta que denunciou os casos à Polícia Civil há cerca de três meses.
Não é a primeira vez que produtores sofrem prejuízos com atos criminosos. Em 2021, um produtor rural da localidade de Praia dos Cações, sofreu um prejuízo de cerca de R$ 6 mil após encontrar dois mil abacaxis cortados pela metade em sua plantação.
Sobre os crimes recentes, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Marataízes que trabalha para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.