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Bandidos fugiram

Universitário é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica

O estudante foi atingido na virilha após demorar a entregar o celular para os assaltantes, que fugiram

Publicado em 

24 mai 2019 às 15:05

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 15:05

Bandidos atiram em universitário durante tentativa de assalto em Cariacica Sede Crédito: Mayra Bandeira
Um universitário, de 18 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Morrinhos, na região da grande Cariacica Sede, na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o rapaz foi abordado por dois assaltantes em uma moto, que exigiram o celular do estudante. Ele então teria demorado a entregar o aparelho e foi baleado na virilha.
O universitário, que mora no bairro com a avó, saiu de casa por volta das 7h para trabalhar. No caminho até o ponto de ônibus, na Rua João Rodrigues Filho, ele foi abordado por dois homens em uma moto, que exigiram que o rapaz entregasse o celular.
De acordo com informações da Polícia Militar, os bandidos ficaram irritados com a demora do  universitário e dispararam contra o rapaz. Os bandidos fugiram sem levar nada.
O Samu foi acionado e a vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Nenhum suspeito foi detido e não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima.
Bandidos atiram em universitário durante tentativa de assalto em Cariacica Sede Crédito: Mayra Bandeira
 

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