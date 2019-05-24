Universitário é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica

Um universitário, de 18 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Morrinhos, na região da grandeSede, na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o rapaz foi abordado por dois assaltantes em uma moto, que exigiram o celular do estudante. Ele então teria demorado a entregar o aparelho e foi baleado na virilha.