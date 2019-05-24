Universitário é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica

Um universitário, de 18 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Morrinhos, na região da grande Cariacica Sede, na manhã desta sexta-feira (24). De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, o rapaz foi abordado por dois assaltantes em uma moto, que exigiram o celular do estudante. Ele então teria demorado a entregar o aparelho e foi baleado na virilha.
O universitário, que mora no bairro com a avó, saiu de casa por volta das 7h para trabalhar. No caminho até o ponto de ônibus, na Rua João Rodrigues Filho, ele foi abordado por dois homens em uma moto, que exigiram que o rapaz entregasse o celular.
De acordo com informações da Polícia Militar, os bandidos ficaram irritados com a demora do universitário e dispararam contra o rapaz. Os bandidos fugiram sem levar nada.
O Samu foi acionado e a vítima foi encaminhada para o Hospital São Lucas, em Vitória. Nenhum suspeito foi detido e não há mais informações sobre o estado de saúde da vítima.