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Terror

Universitária é rendida na porta de salão em Vila Velha

Jovem foi assaltada na Rua Coronel Sodré e sofreu ameaçada de morte para não reagir. Um dos bandidos acabou sendo preso por agentes da Guarda Municipal

Publicado em 

08 jan 2019 às 17:01

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 17:01

Rua Constante Sodré, em Vila Velha Crédito: Reprodução/Google
Uma universitária de 22 anos viveu momentos de medo ao ser rendida por dois assaltantes, na manhã desta terça-feira (08), em Vila Velha. Ela foi surpreendida quando chegava em um salão de beleza, localizado na Rua Coronel Sodré, no Centro de Vila Velha.
A universitária contou que tinha hora marcada no salão e saiu de casa a pé, e foi caminhando até o local. De acordo com a vítima, os bandidos chegaram a passar por ela, caminhando, porém não fizeram nenhuma abordagem. Ela conta que não desconfiou que pudesse ser assaltada.
“Eles passaram por mim, na calçada, indo no sentido contrário ao meu. Outras duas mulheres estavam na minha frente, acho que isso, de repente, impediu os dois de me roubarem naquele momento”, relata a universitária.
Poucos metros depois, ao chegar em frente ao salão, a universitária pegou o celular para avisar a mãe que havia chegado. Neste momento, foi abordada pelos criminosos.
“Um só veio e me imprensou contra a parede a porta do salão. Mandou eu entregar o celular e dinheiro. O outro ficou parado ao lado, dando cobertura. Eu ainda demorei a entregar meu aparelho, mas ele disse que estava armado e ameaçou me matar”.
De acordo com a universitária, o assaltante levou a mão na cintura, como se fosse sacar uma arma, isso fez com que ela ficasse com medo de entregasse o celular aos bandidos.
Assim que os ladrões saíram de perto da vítima, ela conta que viu um objeto na cintura de um dos ladrões, como se fosse o cabo de uma faca. Assustada, ela começou a gritar pedindo ajuda.
PRISÃO
Dois guardas municipais patrulhavam a região de bicicleta e ouviram os gritos da universitária. Eles seguiram na direção para onde os bandidos correram e conseguiram localizar um deles.
Juliano Marques Chagas, 22 anos, foi preso em flagrante levado para a 2ª Delegacia Regional, onde foi reconhecido pela vítima. Ele foi autuado por roubo e encaminhado ao presídio.

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