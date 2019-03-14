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Violência

Universitária é baleada ao se negar a entregar celular em Vitória

Abordada pelo assaltante, a vítima não entregou o aparelho. O bandido deu um tiro para o alto. Ainda assim ela se negou a dar o celular e acabou sendo baleada na perna

Publicado em 

14 mar 2019 às 14:33

Publicado em 14 de Março de 2019 às 14:33

Universitária tomou panturrilha na perna na calçada voltando para casa Crédito: Bernardo Coutinho
Uma universitária de 21 anos, levou um tiro na panturrilha durante um assalto no bairro São Cristóvão, em Vitória, no final da noite desta quarta-feira (13). Ela voltava da faculdade com outras duas amigas, de 22 e outra de 24 anos, quando as jovens foram surpreendidas por um bandido em uma moto, que anunciou o assalto.
A universitária contou para a Polícia Civil que saiu da faculdade com as amigas. Elas voltavam para casa a pé quando foram abordadas na Rua Luíza Ramos pelo criminoso, que pediu para que as vítimas entregassem o celular. A vítima do disparo disse que não entregaria. O assaltante deu um tiro para o alto. Ainda assim ela se negou e acabou sendo baleada na perna.
Universitária é baleada ao se negar a entregar celular em Vitória
> Bandidos assaltam clientes dentro de banco em Cachoeiro de Itapemirim
As amigas da universitária ficaram desesperadas e gritaram muito. O assaltante fugiu, sem levar nada. Moradores do bairro ajudaram a jovem, acionando o Samu. Ela foi levada para o Hospital São Lucas e foi constatado que o tiro atravessou a perna, segundo a Polícia Militar. A jovem já recebeu alta.
Vítima foi socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até o hospital, onde investigadores conversaram com a universitária para poder investigar o caso.
Com informações de Mayra Bandeira 

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