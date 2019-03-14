Universitária tomou panturrilha na perna na calçada voltando para casa Crédito: Bernardo Coutinho

Uma universitária de 21 anos, levou um tiro na panturrilha durante um assalto no bairro São Cristóvão, em Vitória , no final da noite desta quarta-feira (13). Ela voltava da faculdade com outras duas amigas, de 22 e outra de 24 anos, quando as jovens foram surpreendidas por um bandido em uma moto, que anunciou o assalto.

A universitária contou para a Polícia Civil que saiu da faculdade com as amigas. Elas voltavam para casa a pé quando foram abordadas na Rua Luíza Ramos pelo criminoso, que pediu para que as vítimas entregassem o celular. A vítima do disparo disse que não entregaria. O assaltante deu um tiro para o alto. Ainda assim ela se negou e acabou sendo baleada na perna.

Your browser does not support the audio element. Universitária é baleada ao se negar a entregar celular em Vitória

As amigas da universitária ficaram desesperadas e gritaram muito. O assaltante fugiu, sem levar nada. Moradores do bairro ajudaram a jovem, acionando o Samu. Ela foi levada para o Hospital São Lucas e foi constatado que o tiro atravessou a perna, segundo a Polícia Militar. A jovem já recebeu alta.

Vítima foi socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A perícia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi até o hospital, onde investigadores conversaram com a universitária para poder investigar o caso.