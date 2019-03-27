Uma pessoa morre e três são feridas por balas perdidas em Cariacica

Crime aconteceu em Nova Brasília, em Cariacica Crédito: Fernando Madeira

Um tiroteio deixou uma pessoa morta e quatro feridas, entre elas uma criança de 1 ano 10 meses, no bairro Nova Brasília, em Cariacica. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (26), por volta das 18h30, na Rua Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Civil, o alvo dos tiros era um homem de 47 anos, ainda não identificado, que morreu no local. Bandidos em um carro preso passaram pela rua, atirando na direção dele.

O homem foi morto com mais de 10 dez tiros. Foram usados dois tipos diferentes de calibre, um 380 e outra de 9 mm. Ainda segundo a polícia, o homem estava próximo ao carro dele, um Fiat Siena prata, quando foi atingido. O veículo, que ficou com marcas de tiro, foi periciado no local.

Uma moradora, de 25 anos, que preferiu não se identificar, contou que a tragédia poderia ser maior, já que na mesma rua existe uma escola. “As crianças tinham saído da aula uns 20 minutos antes dos tiros. Eu fico pensando: e se essas crianças estivessem na frente da escola? O corpo dele está exatamente na frente do colégio”, contou.

Outra moradora de 40 anos, que também preferiu não se identificar, disse que o local é movimentado, tendo em vista a existência de um mercado e barracas de frutas e legumes que funcionam todos os dias na região. “Tem essas barraquinhas, tinha gente comprando na hora. Quando ouvimos os disparos cada um correu para um lado, não deu para ver nada”, pontuou.

Durante o ataque criminoso, um bebê de 1 anos e 10 meses levou um tiro no pé esquerdo, quando estava no colo da mãe, uma jovem de 19 anos. Ela também foi ferida de raspão nas costas e no braço esquerdo. Um idoso de 65 anos foi atingido com dois tiros nas costas e um homem, de 30 anos, foi baleado na virilha esquerda.

A mãe e o bebê foram encaminhados para o Hospital Infantil em Vila Velha. O idoso foi levado para o Hospital Meridional, em Cariacica, e o homem de 30 anos foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória.

Mãe e criança estão bem e fora de risco. Já o estado de saúde das outras vítimas não foi informado.