Turistas perdem R$ 25 mil após casa alugada ser arrombada em Guarapari

Grupo de amigos tem pertences furtados em casa alugada em Guarapari Crédito: Arquivo Pessoal

Era para ser um fim de semana de festa e diversão, mas terminou em susto e prejuízo. Um grupo de 25 amigos de Colatina alugaram uma casa em Setiba, Guarapari, para passarem o fim de semana e irem ao evento "Baile do Denis", no último dia 12. No entanto, a diversão virou preocupação quando um casal voltou mais cedo da festa e se deparou com a casa arrombada e muitos pertences levados.

Com a chegada dos demais amigos, o valor do prejuízo aumentou. O advogado Rhayglander Silva, de 23 anos, que foi uma das vítimas do furto na casa, contou como tudo aconteceu.

"Nós fomos para Guarapari justamente para curtir o show do Denis e por isso alugamos uma casa para podermos ficar lá depois também. Saímos por volta das 20 horas. Eu e minha noiva voltamos antes do show, por volta de 3 horas, e quando chegamos em casa deparamos com portas da sala e dos quartos arrombadas, além do portão da garagem. Eles levaram um montante de sete a oito mil em dinheiro, dois celulares que beiram a uns oito mil, além de roupas femininas, joias, relógios, óculos, carteiras. A gente calcula um prejuízo de uns 25 mil reais. Tinha gente que havia levado o salário todo na carteira, e perdeu tudo, como foi o caso da minha noiva", relata.