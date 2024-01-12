Turista de SP esfaqueado em assalto em Vila Velha recebe alta

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, ele contou que ainda não tem previsão para retornar a São Paulo, pois o médico pediu um tempo para recuperação.

Relembre o caso

Na véspera de seu aniversário, o professor de matemática de 56 anos foi esfaqueado. Na ocasião, o suspeito, Frederico Vilia da Costa Ferreira, de 38 anos, foi preso em flagrante. A esposa do homem ferido, uma vendedora, contou ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, que o marido levou uma facada na região da costela, que, segundo ela, teria perfurado o coração.

O crime aconteceu em frente à pousada onde o casal estava hospedado, na Rua Amoreira, por volta das 19h. O professor de matemática chegou ao Espírito Santo na semana passada para passar uma temporada de 10 dias. Ele voltava da praia com a esposa quando foi abordado pelo criminoso, que mandou o casal entregar seus celulares.

"Estávamos voltando de uma caminhada na orla e, quando chegávamos na pousada, quase na calçada, fomos abordados. Esse rapaz que nos abordou já chegou muito nervoso e disse: ‘Perdeu, perdeu’. Só que ele não tomou o celular, ele simplesmente já veio com a faca e esfaqueou meu esposo" X. - Vendedora, esposa do professor esfaqueado

A vendedora contou que pediu socorro e outras pessoas que estavam na rua se aproximaram. Com isso, o suspeito acabou fugindo. O professor foi socorrido e levado para um hospital particular de Vitória. A previsão do casal era de voltar para São Paulo nesta sexta-feira (12), mas o homem de 56 anos ficou internado e passou por uma cirurgia durante a madrugada de terça-feira (9), data em que ele comemora seu aniversário. Para a esposa, o sentimento é de gratidão pela nova vida do marido.

" Hoje é um dia de celebrar a vida, porque Deus devolveu a ele a vida. Poderia ter sido pior, em meio a tudo isso, eu agradeço a Deus e estou celebrando a vida dele. " X. - Vendedora, esposa do professor esfaqueado

Assaltante tentou roubar outra pessoa

A Polícia Militar informou que Frederico Vilia da Costa Ferreira ainda tentou assaltar um jovem no bairro após esfaquear o turista. Ele foi agredido por moradores, que se revoltaram com os assaltos. Quando a PM chegou ao local, o indivíduo apresentava escoriações e foi encaminhado ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Posteriormente, foi encaminhado à Delegacia Regional do município.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por tentativa de latrocínio e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Procurada nesta sexta-feira (12), a Sejus informou que ele segue em presídio.