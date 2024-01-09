Turista de São Paulo é esfaqueado durante assalto em Itapuã, Vila Velha

"Estávamos voltando de uma caminhada na orla e, quando chegávamos na pousada, quase na calçada, fomos abordados. Esse rapaz que nos abordou já chegou muito nervoso e disse: ‘Perdeu, perdeu’. Só que ele não tomou o celular, ele simplesmente já veio com a faca e esfaqueou meu esposo"

A vendedora contou que pediu socorro e outras pessoas que estavam na rua se aproximaram. Com isso, o suspeito acabou fugindo. O professor foi socorrido e levado para um hospital particular de Vitória. A previsão do casal era de voltar para São Paulo na próxima sexta-feira (12), mas o homem de 56 anos está internado e passou por uma cirurgia durante a madrugada desta terça-feira (9), data em que ele comemora seu aniversário. Para a esposa, o sentimento é de gratidão pela nova vida do marido.