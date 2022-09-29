Trio suspeito de roubar estudantes na saída de escola é detido na Serra

Seis estudantes de uma escola do bairro Porto Canoa, na Serra, foram vítimas de um arrastão e quase foram baleados na saída da escola na tarde desta quarta-feira (28).

Após assaltarem os estudantes, os suspeitos foram para um posto de combustíveis. Um vídeo mostra o momento em que policiais militares chegam ao estabelecimento e abordam o trio, que deita no chão. Dois adolescentes foram apreendidos e um jovem de 18 anos foi preso.

Segundo a PM, os suspeitos chegaram de carro na frente da escola e, utilizando uma arma calibre 32, renderam os alunos. Os criminosos levaram bolsas, dois cordões, seis celulares, três relógios, fone de ouvido, cartões bancários e dinheiro, incluindo moedas estrangeiras e antigas, como um dólar, 5 euros e 10 mil pesos, 100 cruzeiros, 6.500 cruzados e R$ 5.

Uma das vítimas se machucou ao fugir de um disparo efetuado por um dos suspeitos. O estudante, que não chegou a ser baleado, foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia.

Após o arrastão, o trio fugiu. O carro em que os suspeitos estavam foi visto pela Polícia Militar em um posto de gasolina, durante um atendimento no bairro Tubarão, na Serra.

Os policiais encontraram os pertences dos alunos e os três suspeitos confessaram o crime. Conforme as investigações, o carro usado no crime era roubado. O material, o carro e os suspeitos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional da Serra.

A Polícia Civil informou que o jovem de 18 anos foi autuado em flagrante pelo crime de roubo qualificado e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). Já os dois adolescentes, ambos de 16 anos, responderão por ato infracional análogo ao mesmo crime e foram levados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).