Trio invade depósito, tenta esfaquear empresário e um é preso na Serra

Depósito invadido por criminosos fica na região de Manguinhos, na Serra Crédito: Priciele Venturini

Um homem de 34 anos foi preso após invadir o depósito de uma empresa de toldos, com dois comparsas, sair do local levando peças que pesavam em torno de 100 kg, e, depois, tentar esfaquear o proprietário do estabelecimento. O caso aconteceu na Serra , na última quarta-feira (14).

O dono, que preferiu não se identificar, conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele disse que estava fazendo o trajeto entre a empresa e o depósito, quando de repente flagrou o trio levando as peças. Os bandidos tinham pulado o muro do estabelecimento, em Manguinhos, e pegado o material, um por um, levando para as margens da ES 010 em um carrinho de supermercado.

O proprietário reconheceu as peças e foi falar com os suspeitos. "Tentei dialogar com eles, para resolver. Eles começaram a dizer que o material era deles, depois disseram que tinham encontrado em um lugar. Quando eu peguei o celular para ligar para o Ciodes, eles ficaram arredios, já levantaram as peças para jogar em cima de mim", disse.

Suspeitos levaram peças de cerca de 100 quilos em carrinho de supermercado Crédito: Acervo pessoal

O dono percebeu que eles iam fugir, então foi para cima dos suspeitos. Eles chegaram a entrar em luta corporal, mas os homens disseram que estavam armados com faca. Um deles, identificado como Lediano Mota Martins, chegou a tentar esfaquear o empresário, que se afastou.

O trio correu, mas a polícia chegou e foi atrás deles. Dois conseguiram escapar por um matagal, já Lediano foi detido. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Civil , ele foi levado para a delegacia e autuado por em flagrante por roubo qualificado, além do cumprimento de mandado por roubo qualificado e corrupção de menores, expedido pela 3ª Vara Criminal de Vitória. Depois, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).