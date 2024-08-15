Trio invade depósito, tenta esfaquear empresário e um é preso na Serra

Um homem de 34 anos foi preso após invadir o depósito de uma empresa de toldos, com dois comparsas, sair do local levando peças que pesavam em torno de 100 kg, e, depois, tentar esfaquear o proprietário do estabelecimento. O caso aconteceu na Serra, na última quarta-feira (14).
O dono, que preferiu não se identificar, conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele disse que estava fazendo o trajeto entre a empresa e o depósito, quando de repente flagrou o trio levando as peças. Os bandidos tinham pulado o muro do estabelecimento, em Manguinhos, e pegado o material, um por um, levando para as margens da ES 010 em um carrinho de supermercado.
O proprietário reconheceu as peças e foi falar com os suspeitos. "Tentei dialogar com eles, para resolver. Eles começaram a dizer que o material era deles, depois disseram que tinham encontrado em um lugar. Quando eu peguei o celular para ligar para o Ciodes, eles ficaram arredios, já levantaram as peças para jogar em cima de mim", disse.
O dono percebeu que eles iam fugir, então foi para cima dos suspeitos. Eles chegaram a entrar em luta corporal, mas os homens disseram que estavam armados com faca. Um deles, identificado como Lediano Mota Martins, chegou a tentar esfaquear o empresário, que se afastou.
O trio correu, mas a polícia chegou e foi atrás deles. Dois conseguiram escapar por um matagal, já Lediano foi detido. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi levado para a delegacia e autuado por em flagrante por roubo qualificado, além do cumprimento de mandado por roubo qualificado e corrupção de menores, expedido pela 3ª Vara Criminal de Vitória. Depois, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Para o empresário, que já foi assaltado outras vezes, fica a sensação de insegurança. "Tenho um filho de 10 anos, já fui alvejado na frente da empresa, e hoje meu filho faz até tratamento porque isso trouxe um transtorno para ele, uma cena brutal. Se você se tranca em casa, o bandido vai até sua casa; se você vai para a rua, o bandido está lá, então, o que fazer?", indagou.