Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Peças de 100 kg roubadas

Trio invade depósito, tenta esfaquear empresário e um é preso na Serra

Dono de empresa de toldos viu os criminosos andando pela rua com peças roubadas do depósito e foi confrontá-los; caso aconteceu na última quarta-feira (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2024 às 13:17

Publicado em 15 de Agosto de 2024 às 13:17

Depósito invadido por criminosos fica na região de Manguinhos, na Serra
Depósito invadido por criminosos fica na região de Manguinhos, na Serra Crédito: Priciele Venturini
Um homem de 34 anos foi preso após invadir o depósito de uma empresa de toldos, com dois comparsas, sair do local levando peças que pesavam em torno de 100 kg, e, depois, tentar esfaquear o proprietário do estabelecimento. O caso aconteceu na Serra, na última quarta-feira (14). 
O dono, que preferiu não se identificar, conversou com a repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. Ele disse que estava fazendo o trajeto entre a empresa e o depósito, quando de repente flagrou o trio levando as peças. Os bandidos tinham pulado o muro do estabelecimento, em Manguinhos, e pegado o material, um por um, levando para as margens da ES 010 em um carrinho de supermercado. 
O proprietário reconheceu as peças e foi falar com os suspeitos. "Tentei dialogar com eles, para resolver. Eles começaram a dizer que o material era deles, depois disseram que tinham encontrado em um lugar. Quando eu peguei o celular para ligar para o Ciodes, eles ficaram arredios, já levantaram as peças para jogar em cima de mim", disse.
Suspeitos levaram peças de cerca de 100 quilos em carrinho de supermercado
Suspeitos levaram peças de cerca de 100 quilos em carrinho de supermercado Crédito: Acervo pessoal
O dono percebeu que eles iam fugir, então foi para cima dos suspeitos. Eles chegaram a entrar em luta corporal, mas os homens disseram que estavam armados com faca. Um deles, identificado como Lediano Mota Martins, chegou a tentar esfaquear o empresário, que se afastou. 
O trio correu, mas a polícia chegou e foi atrás deles. Dois conseguiram escapar por um matagal, já Lediano foi detido. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi levado para a delegacia e autuado por em flagrante por roubo qualificado, além do cumprimento de mandado por roubo qualificado e corrupção de menores, expedido pela 3ª Vara Criminal de Vitória. Depois, foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Para o empresário, que já foi assaltado outras vezes, fica a sensação de insegurança. "Tenho um filho de 10 anos, já fui alvejado na frente da empresa, e hoje meu filho faz até tratamento porque isso trouxe um transtorno para ele, uma cena brutal. Se você se tranca em casa, o bandido vai até sua casa; se você vai para a rua, o bandido está lá, então, o que fazer?", indagou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto manguinhos Serra Roubo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados