Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Guaçuí

Trio é preso tentando invadir agência dos Correios em Guaçuí

Três homens tentavam furar a parede da unidade e foram pegos no flagra pela Polícia Militar
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mar 2019 às 19:21

Publicado em 25 de Março de 2019 às 19:21

Três bandidos foram presos na madrugada desta segunda-feira (25) em Guaçuí, Região do Caparaó, tentando furar a parede da agência dos Correios da cidade. Apesar da tentativa, nada foi levado. 
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu chegar a tempo ao local. Os bandidos tentavam furar a parede quando foram pegos no flagra. As ferramentas que eles usavam também foram apreendidas.
VEJA FOTOS
A agência foi fechada nesta segunda-feira (25) para perícia. A polícia disse, ainda, que os bandidos não eram da região e que a suspeita é de que seja uma quadrilha especializada neste tipo de roubo. Além desta tentativa, eles são suspeitos de participarem de furtos em Alegre e Iconha.
> Caso Jane Cherubim: pais de Jonas Amaral vão a Vitória coletar sangue
Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a unidade da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guaçuí Correios
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados