Trio é preso tentando invadir agência dos Correios em Guaçuí

Três bandidos foram presos na madrugada desta segunda-feira (25) em Guaçuí, Região do Caparaó, tentando furar a parede da agência dos Correios da cidade. Apesar da tentativa, nada foi levado.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu chegar a tempo ao local. Os bandidos tentavam furar a parede quando foram pegos no flagra. As ferramentas que eles usavam também foram apreendidas.
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Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a unidade da Polícia Federal em Cachoeiro de Itapemirim.