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Jardim Camburi

Trio é preso suspeito de tráfico de drogas em Vitória

Com os suspeitos, a Guarda Municipal de Vitória encontrou 39 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 39 buchas de maconha, 41 pedras de haxixe, além de R$ 608

Publicado em 

17 jul 2019 às 21:06

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 21:06

Agentes da Guarda Municipal encontraram drogas, cápsulas e dinheiro com os suspeitos Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
Dois homens e uma mulher foram presos na tarde desta quarta-feira (17), suspeitos de tráfico de drogas, no Atlântica Parque, em Jardim Camburi, Vitória.
De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, a apresentação aconteceu às 11h, depois que a equipe recebeu uma denúncia. Ainda segundo a guarda, depois da denuncia uma equipe se dirigiu ao local e conseguiu efetuar as apreensões.
> Dois homens são presos em operação das polícias Civil e Militar
Com os suspeitos, a guarda encontrou 39 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 39 buchas de maconha, 41 pedras de haxixe, além de R$ 608. A ocorrência foi encaminhada à 1 Delegacia Regional de Vitória, onde segue em andamento.
"Quando nós chegamos no local, os dois rapazes não tentaram fugir, já a moça correu. Ela estava com uma quantidade maior de drogas. Quando ela viu a equipe se aproximar, ela correu e dispensou uma bolsa pequena com vários pinos de cocaína e outros entorpecentes perto de uma lixeira. Uma policial militar que passava na hora viu onde ela jogou a droga e avisou os agentes”, destacou o inspetor Carlos Henrique.
Com os suspeitos, a guarda encontrou 39 pedras de crack, 22 pinos de cocaína, 39 buchas de maconha, 41 pedras de haxixe, além de R$ 608 Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vitória
O inspetor relatou ainda que os outros dois suspeitos chegaram a dizer que a droga era deles. “Eles falam que é para consumo, mas se tratava de uma quantidade muito grande. Acreditamos que não era para consumo deles”, disse.
Ainda segundo o inspetor, a quantidade de dinheiro também chamou atenção da equipe. “As notas eram pequenas, isso é característico de dinheiro usado no tráfico de drogas”, pontuou.
A Polícia Civil informa que um dos suspeitos se trata de Rodrigo Lima de Souza, 26 anos, que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e será encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A conduzida, 19 anos, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por posse de droga pra consumo próprio e responderá em liberdade. Já o outro conduzido, de 21 anos, foi ouvido e liberado.

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