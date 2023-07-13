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Perseguição

Trio é detido após assaltos em pontos de ônibus de Jardim Camburi

Motoboys que viram uma das ações criminosas do grupo iniciaram perseguição e auxiliaram a Guarda Municipal  a deter os suspeitos

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2023 às 14:13
Dois adolescentes e um jovem de 22 anos foram detidos após uma série de assaltos em pontos de ônibus de Jardim Camburi, em Vitória. À polícia, afirmaram que rendiam passageiros nas paradas de ônibus em parte da orla de Camburi, mas depois seguiram para o interior do bairro.
A ação criminosa teve fim por volta das 20h30 de terça-feira, quando, ao assaltarem quatro mulheres e entrarem em um veículo, foram visto por dois motoboys, que passaram a segui-los enquanto tentavam acionar a polícia.
Quando estavam já no bairro vizinho Hélio Ferraz, que faz parte da cidade de Serra, as testemunhas encontraram uma viatura da Guarda Municipal e pediram auxílio. Os agentes iniciaram a perseguição e os suspeitos passaram a jogar objetos pela janela, inclusive a faca usada para ameaçar as vítimas.
Na Avenida José Rato, ainda na Serra, os agentes conseguiram deter o motorista do veículo e os três suspeitos do crime. Os quatro foram levados à Delegacia Regional da Serra, mas o condutor do carro, de 29 anos, acabou liberado. Ele afirmou trabalhar com aplicativo de viagens e que não sabia que o trio cometia assaltos. 
A Polícia Civil informou que:
  • Matheus Nascimento Rosa, de 22 anos, foi autuado em flagrante por corrupção de menores e roubo qualificado com concurso de duas ou mais pessoas com uso de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

  • Os dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado e foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

  • O motorista do carro, de 29 anos, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.

Importante saber

► A imprensa não pode divulgar nomes nem iniciais de crianças ou adolescentes em notícias sobre atos infracionais, segundo determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

► O nome do motorista detido pela Guarda e levado à Delegacia da Serra não foi divulgado porque ele não foi autuado pela autoridade da Polícia Civil.

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guarda municipal Bairro Jardim Camburi Polícia Civil
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