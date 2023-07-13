Trio é detido após assaltos em pontos de ônibus de Jardim Camburi

- Matheus Nascimento Rosa, de 22 anos, foi autuado em flagrante por corrupção de menores e roubo qualificado com concurso de duas ou mais pessoas com uso de violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
- Os dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado e foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
- O motorista do carro, de 29 anos, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.
Importante saber
► A imprensa não pode divulgar nomes nem iniciais de crianças ou adolescentes em notícias sobre atos infracionais, segundo determinação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
► O nome do motorista detido pela Guarda e levado à Delegacia da Serra não foi divulgado porque ele não foi autuado pela autoridade da Polícia Civil.