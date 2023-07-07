Trio é preso após assalto com reféns a loja de roupas na Praia da Costa

Três homens foram detidos em flagrante na noite desta quinta-feira (6) durante um assalto no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: Divulgação/Polícia Miliar

Três homens foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira (6) após um assalto no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, os jovens, com idade entre 18 e 19 anos, estariam furtando uma loja de roupas localizada na Avenida Hugo Musso.

Os suspeitos entraram no comércio, fizeram três funcionários reféns e ameaçaram as vítimas, afirmando que se reagissem levariam tiros na cabeça. A Polícia Militar foi acionada após populares que passavam pela Avenida Hugo Musso perceberem uma movimentação suspeita no local.

No momento em que chegaram ao estabelecimento, os militares teria avistado dois suspeitos no interior da loja. Um dos criminosos, ao notar a presença dos policiais, mexeu em algo por dentro da blusa e tentou sair, mas foi detido na calçada do comércio com uma arma de fogo e 12 munições. O segundo suspeito foi detido no interior da loja, e o terceiro foi encontrado no segundo andar do estabelecimento, com três funcionários que estavam sendo feitos reféns e sofrendo ameaças.

Aos militares, os funcionários contaram que os três criminosos entraram na loja afirmando que iriam experimentar roupas, mas logo anunciaram o assalto mostrando a arma. Um dos jovens teria ficado responsável por pegar as roupas que estavam no primeiro andar da loja, enquanto o outro teria ido para o segundo andar para roubar as joias. Já o terceiro suspeito teria ficado responsável por levar os funcionários para o andar superior, onde teria trocado de roupas para o momento da fuga.

Após a abordagem policial, os suspeitos teriam se rendido facilmente. Com os jovens, foram encontradas 83 peças de roupa, três calçados, 135 joias, um relógio prateado, uma bolsa importada, um fone de ouvido sem fio e dois notebooks.