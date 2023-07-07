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Flagrante

Trio é preso após assalto com reféns a loja de roupas na Praia da Costa

Os três jovens renderam funcionários da loja; eles foram detidos pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (6) e levados para a Delegacia Regional de Vila Velha

Publicado em 07 de Julho de 2023 às 10:27

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

07 jul 2023 às 10:27
Três homens foram detidos em flagrante na noite desta quinta-feira (6) durante um assalto no bairro Praia da Costa, em Vila Velha.
Três homens foram detidos em flagrante na noite desta quinta-feira (6) durante um assalto no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Crédito: Divulgação/Polícia Miliar
Três homens foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira (6) após um assalto no bairro Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, os jovens, com idade entre 18 e 19 anos, estariam furtando uma loja de roupas localizada na Avenida Hugo Musso.
Os suspeitos entraram no comércio, fizeram três funcionários reféns e ameaçaram as vítimas, afirmando que se reagissem levariam tiros na cabeça. A Polícia Militar foi acionada após populares que passavam pela Avenida Hugo Musso perceberem uma movimentação suspeita no local.
No momento em que chegaram ao estabelecimento, os militares teria avistado dois suspeitos no interior da loja. Um dos criminosos, ao notar a presença dos policiais, mexeu em algo por dentro da blusa e tentou sair, mas foi detido na calçada do comércio com uma arma de fogo e 12 munições. O segundo suspeito foi detido no interior da loja, e o terceiro foi encontrado no segundo andar do estabelecimento, com três funcionários que estavam sendo feitos reféns e sofrendo ameaças.
Aos militares, os funcionários contaram que os três criminosos entraram na loja afirmando que iriam experimentar roupas, mas logo anunciaram o assalto mostrando a arma. Um dos jovens teria ficado responsável por pegar as roupas que estavam no primeiro andar da loja, enquanto o outro teria ido para o segundo andar para roubar as joias. Já o terceiro suspeito teria ficado responsável por levar os funcionários para o andar superior, onde teria trocado de roupas para o momento da fuga.
Após a abordagem policial, os suspeitos teriam se rendido facilmente. Com os jovens, foram encontradas 83 peças de roupa, três calçados, 135 joias, um relógio prateado, uma bolsa importada, um fone de ouvido sem fio e dois notebooks.
Os suspeitos e as mercadorias recuperadas foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha para que as medidas legais sejam tomadas. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência. Por nota, a corporação informou que os três suspeitos foram autuados por roubo e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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