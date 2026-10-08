Três são presos durante operação em lojas de armas em Cariacica

Três pessoas foram presas durante uma operação de fiscalização em duas lojas de armas e munições nos bairros Campo Grande e Vila Merlo, em Cariacica, na última quarta-feira (7). A ação foi realizada pela Polícia Civil, Secretaria da Fazenda e Exército Brasileiro para apurar possíveis irregularidades nos estabelecimentos.
Na loja de Campo Grande, os agentes fizeram buscas e constataram a falta de munições de fuzil, sem registros que comprovassem a saída dos produtos. Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário afirmou que havia comercializado as munições sem emitir notas fiscais.
O estabelecimento teve as atividades suspensas temporariamente pelo Exército, e o acervo foi apreendido pela Polícia Civil. O dono foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.
Em Vila Merlo, os agentes apreenderam um tablet, um computador, armas, carregadores e munições após identificarem divergências entre os produtos encontrados na loja e os registros de entrada e saída.
Segundo o boletim de ocorrência, foram constatadas a comercialização de armas e munições sem documentação obrigatória, a falta de acesso do proprietário formal a cofres, documentos e áreas estratégicas do estabelecimento e a emissão de nota fiscal falsa de venda de munições.
Duas pessoas foram presas na segunda loja e autuadas por comércio ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, o Exército Brasileiro e a Secretaria da Fazenda em busca de mais detalhes e imagens da operação. A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento e que detalhes serão divulgados em momento oportuno. O Exército afirmou que não pode compartilhar esse tipo de informação. Até a publicação, a Secretaria da Fazenda não havia respondido.