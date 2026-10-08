Três são presos durante operação em lojas de armas em Cariacica

Três pessoas foram presas durante uma operação de fiscalização em duas lojas de armas e munições nos bairros Campo Grande e Vila Merlo, em Cariacica, na última quarta-feira (7). A ação foi realizada pela Polícia Civil, Secretaria da Fazenda e Exército Brasileiro para apurar possíveis irregularidades nos estabelecimentos.





Na loja de Campo Grande, os agentes fizeram buscas e constataram a falta de munições de fuzil, sem registros que comprovassem a saída dos produtos. Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário afirmou que havia comercializado as munições sem emitir notas fiscais.





O estabelecimento teve as atividades suspensas temporariamente pelo Exército, e o acervo foi apreendido pela Polícia Civil. O dono foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.