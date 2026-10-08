AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Fiscalização

Três são presos durante operação em lojas de armas em Cariacica

Ação encontrou munições sem registro, armas e documentos com irregularidades em estabelecimentos nos bairros Campo Grande e Vila Merlo

Publicado em 08 de Outubro de 2026 às 11:53

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

08 out 2026 às 11:53

Três pessoas foram presas durante uma operação de fiscalização em duas lojas de armas e munições nos bairros Campo Grande e Vila Merlo, em Cariacica, na última quarta-feira (7). A ação foi realizada pela Polícia Civil, Secretaria da Fazenda e Exército Brasileiro para apurar possíveis irregularidades nos estabelecimentos.


Na loja de Campo Grande, os agentes fizeram buscas e constataram a falta de munições de fuzil, sem registros que comprovassem a saída dos produtos. Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário afirmou que havia comercializado as munições sem emitir notas fiscais. 


O estabelecimento teve as atividades suspensas temporariamente pelo Exército, e o acervo foi apreendido pela Polícia Civil. O dono foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.

Fiscalização em Vila Merlo

Em Vila Merlo, os agentes apreenderam um tablet, um computador, armas, carregadores e munições após identificarem divergências entre os produtos encontrados na loja e os registros de entrada e saída. 


Segundo o boletim de ocorrência, foram constatadas a comercialização de armas e munições sem documentação obrigatória, a falta de acesso do proprietário formal a cofres, documentos e áreas estratégicas do estabelecimento e a emissão de nota fiscal falsa de venda de munições.


Duas pessoas foram presas na segunda loja e autuadas por comércio ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica.


A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, o Exército Brasileiro e a Secretaria da Fazenda em busca de mais detalhes e imagens da operação. A Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento e que detalhes serão divulgados em momento oportuno. O Exército afirmou que não pode compartilhar esse tipo de informação. Até a publicação, a Secretaria da Fazenda não havia respondido.

Veja Também 

policia tática apreende 25 quilos de cocaína em Cariacica, no morro do quiabo

Força Tática da PM apreende 25 kg de cocaína em Cariacica

Casal é detido suspeito de receptação de roubo de cargas no Sul do ES

Casal é detido com mercadorias suspeitas de roubo de cargas na BR 101 no ES

Rogélio Ferreira é suspeito de matar a ex-cunhada Sandra Helena Moreira em Cachoeiro

Começa júri de acusado de matar ex-cunhada por impedir reconciliação em Cachoeiro

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil Exército Arma Armas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Douglas Ruas pode ganhar a eleição para governador do Rio quatro dias depois do 1º turno
Incêndio atinge teatro do Sesi em Jardim da Penha
Incêndio destrói todo o interior do teatro do Sesi em Jardim da Penha
Equipamento de segurança do Condomínio Alphaville nas Três Praias, em Guarapari
Condomínio dá sua versão para acusação de “constrangimento” nas Três Praias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados