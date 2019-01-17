Três furtos em apenas dois dias em avenida movimentada de Vila Velha

O medo e a revolta tem tomado conta de um grupo de comerciantes em Itapoã, em Vila Velha. Bandidos entraram em vários comércios entre terça e esta quinta-feira (18) na Avenida Resplendor. Foram três furtos em apenas dois dias. Eles inclusive entraram por um buraco feito no teto de uma sapataria e desceram para roubar objetos do local.
O último caso aconteceu em uma sapataria que fica na avenida, na madrugada desta quinta-feira (17). Vários itens foram levados: notebook, dinheiro e produtos de beleza que eram vendidos no local. Os criminosos desceram pelo teto e, na volta, escalaram uma parede de quatro metros com os itens levados. Pegadas ficaram nas paredes.
“É sempre uma tristeza, a gente trabalha tanto ao longo do ano, coloca uma proteção. A gente trabalha e vê que não tem segurança”, afirma a dona da sapataria. Quem trabalha no local diz que a Polícia Militar não tem sido vista nesse início do ano pelo bairro.
“Na terça um salão já havia sido furtado. A gente vem tendo essa questão de insegurança tem tempo. Ontem mesmo a loja ao lado foi assaltado. A gente não imaginaria que eles votariam para arrombar a minha loja”, lamentou.
SALÃO DE BELEZA
De terça para quarta-feira, os bandidos já tinha tentado entrar em uma sapataria. Chegaram a quebrar o portão e subir a escada que dá acesso ao telhado. Como não conseguiram entrar, quebraram o gesso que cobria a entrada do ar condicionado do salão de beleza que fica ao lado e fizeram a maior bagunça.
“Eles abriram os produtos, espirraram nos espelhos e nas outras caixas de produtos, abriram as colorações, sujaram o chão de coloração preta. Foi o maior vandalismo”, declarou a dona do salão de beleza.
As prateleiras ficaram vazias, como secadores e pranchas. O prejuízo estimado é de mais de R$ 8 mil. Além de levar os produtos e equipamentos, os criminosos comeram no local e deixaram restos de alimento para trás. “Eles tomaram café, deixaram os copos ao lado, abriram a caixa de bombom que uma cliente deixou para a gente. A gente não tinha nem comido”, lembrou uma mulher que trabalha no local.
Quem trabalha no local, tem medo do que pode acontecer. “Trabalho já com medo. A porta fica trancada e sempre quando chega alguém suspeito, a gente fica com dúvida de abrir. A gente não sabe se é assaltante ou não é. Trabalhar depois do horário nem pensar”, declarou a funcionária do salão.
Nesta quarta-feira, bandidos também arrombaram um ônibus que estava estacionado na esquina com a Avenida Resplendor, em Vila Velha. O dono deixou o veículo porque ia levar ao mecânico. “Já é a segunda vez que acontece isso. Da última vez quebraram muita coisa. Dessa vez eu tirei as coisas que tinha dentro do ônibus. Aí só quebraram a porta”, relatou.
O OUTRO LADO
A Polícia Militar disse, em nota, que diversas de policiamento ostensivo, como cercos táticos e abordagens, são realizados diariamente no bairro Itapoã em pontos e horários estratégicos. Além disso, a PM garantiu que há policiamento feito com a Patrulha da Comunidade em horários estratégicos.
Com informações de Fábio Linhares