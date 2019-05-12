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Guarapari

Transexual é baleada ao defender namorado em briga em Guarapari

Ao ver que o namorado poderia ser atingido por disparos, a transsexual entrou na frente do companheiro e acabou baleada no lugar do companheiro
Elis Carvalho

Elis Carvalho

Publicado em 

12 mai 2019 às 19:44

Publicado em 12 de Maio de 2019 às 19:44

Policiais e viaturas em frente à Divisão de Homicídios (DHPP), em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva - 01/10/2018
Uma transexual, de 40 anos, levou um tiro na barriga após tentar defender o namorado em uma discussão, no bairro Praia do Sol, em Guarapari, no início da noite do último sábado (11). Ao ver que o companheiro poderia ser atingido por disparos, a transexual entrou na frente dele e acabou baleada no lugar do companheiro. Ela levou um tiro na barriga e foi encaminhada a um hospital da região. Já o suspeito, fugiu e ainda não foi localizado.
De acordo com investigadores da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), era por volta das 18 horas quando um grupo de homens se envolveu em uma briga, dentro de um estabelecimento comercial. Os investigadores não divulgaram o nome da rua, o tipo de estabelecimento e nem mesmo a motivação da confusão, para não atrapalhar as investigações.
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Em determinado momento, um homem que estava na briga sacou uma arma e apontou para outro homem, com quem discutia. Ao ver que o namorado poderia ser atingido por disparos, a transexual entrou na frente do companheiro e acabou baleada no lugar dele. Ela levou um tiro na barriga e foi encaminhada a um hospital da região. A polícia não informou o estado de saúde da vítima. Já o suspeito, fugiu e ainda não foi localizado.
> Armas, drogas e até réplica de fuzil apreendidas em Vila Velha
O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

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