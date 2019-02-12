Traficantes são presos durante operação em Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação - Polícia Militar

Uma operação policial resultou na apreensão de drogas, arma, munições e dinheiro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta terça-feira (12). Um casal foi detido e um adolesce apreendido. Um deles é apontado pela polícia como um dos maiores traficantes da região.

De acordo com a Polícia Militar, a operação começou por volta das 5h para cumprimento de três mandados de busca e apreensão no bairro Alto Niterói. Na casa de um adolescente de 17 anos foram apreendidos seis pinos de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 510,00.

Com o jovem de 20 anos, apontado como um dos maiores traficantes da região, foi apreendido pouco mais de R$ 2 mil junto com a sua companheira e um revolver calibre 38 com 18 munições. Segundo a polícia, este jovem está envolvido nos tiroteios registrados no bairro no último mês.

Os três suspeitos foram levados para a 7ª delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.