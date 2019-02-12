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Violência

Traficantes são presos durante operação em Atílio Vivácqua

Entre os detidos está um jovem de 20 anos, apontado como um dos maiores traficantes da região

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:57

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:57

Traficantes são presos durante operação em Atílio Vivácqua Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Uma operação policial resultou na apreensão de drogas, arma, munições e dinheiro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta terça-feira (12). Um casal foi detido e um adolesce apreendido. Um deles é apontado pela polícia como um dos maiores traficantes da região.
De acordo com a Polícia Militar, a operação começou por volta das 5h  para cumprimento de três mandados de busca e apreensão no bairro Alto Niterói. Na casa de um adolescente de 17 anos foram apreendidos seis pinos de cocaína, uma bucha de maconha e R$ 510,00.
Com o jovem de 20 anos, apontado como um dos maiores traficantes da região, foi apreendido pouco mais de R$ 2 mil junto com a sua companheira e um revolver calibre 38 com 18 munições. Segundo a polícia, este jovem está envolvido nos tiroteios registrados no bairro no último mês.
Os três suspeitos foram levados para a 7ª delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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