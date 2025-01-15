Traficantes do ES fazem 'pó virado' em piscina para render cocaína; vídeo

Durante a Operação Killers, que teve 14 investigados denunciados à Justiça, entre eles um policial militar que repassava a criminosos informações estratégicas , a Polícia Civil desmantelou uma organização do tráfico de drogas que misturava crack moído, ácido bórico, fermento químico, remédios e até pó de mármore à cocaína para render o entorpecente, que depois era vendido por traficantes aos usuários no Espírito Santo. O chamado 'pó virado' era uma das fontes de renda do grupo, informou a corporação em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (15).

Em vídeo divulgado pela corporação (veja acima) é possível ver os criminosos fazendo o preparo de cerca de 100 kg de 'pó virado'. "A gente tem confirmação de que o chefe(Dadá) fazia compras na casa dos R$ 2 milhões de drogas. Ele trazia essa droga de São Paulo, da região de Paraisópolis na capital paulista", destacou o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan Moreno de Andrade.

Segundo o delegado, o 'pó virado' é comum no Estado. "No Espírito Santo poucas bocas de fumo vendem efetivamente a cocaína em si, por ser muito cara. Para abaixar os custos e atingir o maior número de usuários possível, eles diminuem a qualidade da droga. Usam o crack, que é um derivado da cocaína, e misturam isso com outras drogas e outros elementos para fazer o pó virado e vender aos usuários", explicou o coordenador do Ciat.

"Geralmente a proporção é de um para cinco: um kg de crack com 5 kg de outro produto, e fazem o 'pó virado'" Delegado Alan Moreno de Andrade - Coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat)

A organização chefiada por Dadá lucrava com a venda do pó virado. "Em um áudio a gente consegue ouvir o Adair ensinando como ele faz a famosa receita dele de boa virada. Temos uma estimativa que eles giravam em torno de R$ 2 milhões a 5 milhões por mês", destacou Alan.

Operação Killers