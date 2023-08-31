Traficante que matou rivais para dominar tráfico na Serra é condenado

- O julgamento é nulo, pois houve irregularidades formais durante o julgamento que violaram a plenitude de defesa do Felipe;

- Testemunhas indicadas como imprescindíveis pela defesa para serem ouvidas no julgamento não foram intimadas e a defesa somente tomou ciência disso no dia do julgamento, sem tempo hábil para diligenciar novos endereços ou então requerer sua substituição,

- A acusação utilizou como argumento de autoridade no julgamento apenas o inquérito policial e testemunhos indiretos e outras ações penais existentes em desfavor do Felipe, o que fez com que o Filipe fosse condenado por um placar apertadíssimo de 4 votos x 3, o que demonstra, por si só, que não havia provas, neste processo, contra o Felipe e ele foi condenado pelo que ele é e não por aquilo que ele teria feito naquela ação penal que estava sendo julgado;

- A sentença está equivocada porque a pena aplicada está em desacordo com o que manda a lei.