Uma ação conjunta das polícias do Espírito Santo e Minas Gerais prendeu, na quinta-feira (4), um foragido da Justiça que responde a pelo menos seis homicídios no território mineiro. Ele é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas em Belo Horizonte, considerado de alta periculosidade, e estava escondido em Cidade Pomar, na Serra, Região Metropolitana de Vitória, Espírito Santo.

A polícia não divulgou o nome, mas a reportagem da TV Gazeta apurou que se trata de Sidney Bertoldo, de 40 anos, conhecido como "Sid Matador".

Segundo informações da Polícia Militar mineira, o homem é líder do grupo criminoso que atua na localidade de Jardim Vitória, em BH, e, mesmo estando no Espírito Santo, seguia comandando o tráfico na cidade de origem. A investigação aponta que ele também está diretamente envolvido em um ataque ocorrido no dia 30 de março, em Belo Horizonte, que terminou com a morte de duas pessoas.

Sidney Bertoldo Crédito: Divulgação | Sejusp

De acordo com a delegada-adjunta do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Larissa Lacerda, a Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais vinha monitorando o suspeito que estava coordenando diversos ataques a rivais em Belo Horizonte. A Gerência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), identificou parentes do homem no município da Serra.

Your browser does not support the audio element. Traficante perigoso de MG é preso escondido na Serra, no ES

"Ele veio recentemente se esconder aqui quando soube que o mandado de prisão foi expedido contra ele em Belo Horizonte, onde é investigado por ter cometido um homicídio em janeiro, ser mandante de outros dois homicídios no dia 30 de março. Ele também é investigado por outros homicídios", disse a delegada.

O duplo homicídio do dia 30 de março foi cometido pela organização criminosa na qual o suspeito é chefe. Os assassinos ainda filmaram a ação e essas imagens foram veiculadas para passar um recado aos rivais.

"Essas imagens foram amplamente divulgadas para que ele pudesse passar um recado aos rivais sobre o que aconteceria caso alguém tentasse tomar o local dele" Larissa Lacerda - Delegada-adjunta do Denarc

O homem foi levado ao Centro de Triagem de Viana, onde aguarda uma decisão da Justiça mineira se irá voltar a Minas Gerais. No momento da prisão, ele não resistiu.

Traficante perigoso de MG é preso escondido na Serra, no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil