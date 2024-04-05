Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Foragido da Justiça

Traficante perigoso de MG é preso escondido na Serra, no ES

Segundo a polícia, mesmo em terras capixabas, indivíduo conseguia controlar o tráfico de drogas em Belo Horizonte
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

05 abr 2024 às 12:37

Publicado em 05 de Abril de 2024 às 12:37

Uma ação conjunta das polícias do Espírito Santo e Minas Gerais prendeu, na quinta-feira (4), um foragido da Justiça que responde a pelo menos seis homicídios no território mineiro. Ele é apontado pela polícia como chefe do tráfico de drogas em Belo Horizonte, considerado de alta periculosidade, e estava escondido em Cidade Pomar, na Serra, Região Metropolitana de Vitória, Espírito Santo. 
A polícia não divulgou o nome, mas a reportagem da TV Gazeta apurou que se trata de Sidney Bertoldo, de 40 anos, conhecido como "Sid Matador". 
Segundo informações da Polícia Militar mineira, o homem é líder do grupo criminoso que atua na localidade de Jardim Vitória, em BH, e, mesmo estando no Espírito Santo, seguia comandando o tráfico na cidade de origem. A investigação aponta que ele também está diretamente envolvido em um ataque ocorrido no dia 30 de março, em Belo Horizonte, que terminou com a morte de duas pessoas.
Sidney Bertoldo
Sidney Bertoldo Crédito: Divulgação | Sejusp
De acordo com a delegada-adjunta do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), Larissa Lacerda, a Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais vinha monitorando o suspeito que estava coordenando diversos ataques a rivais em Belo Horizonte. A Gerência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), identificou parentes do homem no município da Serra. 
Traficante perigoso de MG é preso escondido na Serra, no ES
"Ele veio recentemente se esconder aqui quando soube que o mandado de prisão foi expedido contra ele em Belo Horizonte, onde é investigado por ter cometido um homicídio em janeiro, ser mandante de outros dois homicídios no dia 30 de março. Ele também é investigado por outros homicídios", disse a delegada. 
O duplo homicídio do dia 30 de março foi cometido pela organização criminosa na qual o suspeito é chefe. Os assassinos ainda filmaram a ação e essas imagens foram veiculadas para passar um recado aos rivais. 
"Essas imagens foram amplamente divulgadas para que ele pudesse passar um recado aos rivais sobre o que aconteceria caso alguém tentasse tomar o local dele"
Larissa Lacerda - Delegada-adjunta do Denarc
O homem foi levado ao Centro de Triagem de Viana, onde aguarda uma decisão da Justiça mineira se irá voltar a Minas Gerais. No momento da prisão, ele não resistiu. 
Traficante perigoso de MG é preso escondido na Serra, no ES
Traficante perigoso de MG é preso escondido na Serra, no ES Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A ação conjunta contou com a participação de: 
  • Policiais da Secretaria de Segurança Pública (Sesp)
  • Subsecretaria de Estado de Inteligência, da Polícia Civil do Espírito Santo
  • Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc)
  • Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Minas Gerais Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados