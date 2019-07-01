Traficante é preso com R$ 14 mil, armas e droga em Cachoeiro

Um jovem de 24 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (01) com duas armas, munição, drogas e R$ 14 mil, no bairro BNH, em, no Sul do Estado. Segundo a, a ação aconteceu depois de diversas denúncias de que o suspeito andava armado e transportava drogas.

Uma pistola calibre 7,65 e um revólver calibre 38, além de quatro munições intactas, duas buchas de maconha, um papelote de cocaína foram apreendidos com o rapaz, suspeito de praticar outros crimes na cidade. Ele também estava com diversos cordões, pulseiras e anéis dourados. Todos os materiais foram entregues na delegacia de Cachoeiro.