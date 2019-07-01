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Prisão

Traficante é preso com R$ 14 mil, armas e droga em Cachoeiro

Além do dinheiro, diversos cordões, pulseiras e anéis dourados foram encontrados com o suspeito

Publicado em 

01 jul 2019 às 19:19

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 19:19

giroflex, polícia Crédito: Fernando Madeira
Um jovem de 24 anos, foi preso na tarde desta segunda-feira (01) com duas armas, munição, drogas e R$ 14 mil, no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu depois de diversas denúncias de que o suspeito andava armado e transportava drogas.
Uma pistola calibre 7,65 e um revólver calibre 38, além de quatro munições intactas, duas buchas de maconha, um papelote de cocaína foram apreendidos com o rapaz, suspeito de praticar outros crimes na cidade. Ele também estava com diversos cordões, pulseiras e anéis dourados. Todos os materiais foram entregues na delegacia de Cachoeiro.
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