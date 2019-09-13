Trabalhador rural é assassinado a tiros no interior de Linhares

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem diversos disparos de arma de fogo nas proximidades de uma residência rural. Ao chegar no local, os militares encontraram o corpo de Adelvane Firmino dos Santos.
Testemunhas disseram aos policiais que a vítima estava trabalhando e ia desligar a bomba de irrigação quando foi morto. A moto de Adelvane estava com o motor ligado, próximo à casa de máquinas de irrigação.
Segundo a PM, populares afirmaram que o trabalhador rural não tinha inimigos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu se foi preso algum suspeito pelo crime e qual delegacia faz as investigações.