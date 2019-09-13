Trabalhador rural é assassinado a tiros no interior de Linhares

Chegada ao SML de Linhares Crédito: Brunela Alves

Linhares, Região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (12). O crime aconteceu na localidade de Chapadão do 15, interior do município, por volta de 22 horas. Um trabalhador rural de 26 anos foi assassinado a tiros em, Regiãodo Estado, na noite desta quinta-feira (12). O crime aconteceu na localidade de Chapadão do 15, interior do município, por volta de 22 horas.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada após moradores ouvirem diversos disparos de arma de fogo nas proximidades de uma residência rural. Ao chegar no local, os militares encontraram o corpo de Adelvane Firmino dos Santos.

Testemunhas disseram aos policiais que a vítima estava trabalhando e ia desligar a bomba de irrigação quando foi morto. A moto de Adelvane estava com o motor ligado, próximo à casa de máquinas de irrigação.

Segundo a PM, populares afirmaram que o trabalhador rural não tinha inimigos. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.