Trabalhador morre eletrocutado após vergalhão encostar em fio de energia no ES

O trabalhador morreu depois que o vergalhão encontou no fio, o que gerou um choque fatal

A Polícia Militar informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e constatou o óbito.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares, segundo a Polícia Civil (PC). "As circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat)", explicou a corporação.