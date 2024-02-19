Trabalhador morre eletrocutado após vergalhão encostar em fio de energia no ES

Um homem morreu eletrocutado após o vergalhão que ele segurava encostar em um fio de energia e gerar uma descarga elétrica, nesta segunda-feira (19). O caso aconteceu no bairro Porto de Santana, em Cariacica, enquanto a vítima trabalhava em cima de um andaime, segundo moradores da região. A identidade do homem não foi revelada.
A Polícia Militar informou que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) esteve no local e constatou o óbito.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares, segundo a Polícia Civil (PC). "As circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat)", explicou a corporação.
A reportagem pediu detalhes do caso à EDP, concessionária de energia elétrica, e aguarda por um retorno.