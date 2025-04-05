Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
bairro Ilha da Conceição

Tiroteio em bairro de Vila Velha termina com duas pessoas baleadas

Um veículo teria passado dando tiros na região; os feridos foram levados ao Hospital Antônio Bezerra de Faria
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

05 abr 2025 às 16:23

Publicado em 05 de Abril de 2025 às 16:23

Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha
DHPP em Vila Velha vai investigar o crime Crédito: Divulgação
Uma mulher de 37 anos e um homem de 25 foram baleados durante um tiroteio no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, na tarde de sexta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que um veículo passou e efetuou disparos de arma de fogo na região. As vítimas foram levadas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, na cidade canela-verde.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados