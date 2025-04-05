Tiroteio em bairro de Vila Velha termina com duas pessoas baleadas

Uma mulher de 37 anos e um homem de 25 foram baleados durante um tiroteio no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha, na tarde de sexta-feira (4). Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada para verificar a informação de que um veículo passou e efetuou disparos de arma de fogo na região. As vítimas foram levadas para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, na cidade canela-verde.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações.