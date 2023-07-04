Tiroteio assusta moradores e deixa duas pessoas feridas em Cariacica

Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local, a primeira vítima estava sentada na praça do bairro quando foi surpreendida com os disparos. No momento em que o atirador ia fugir, policiais militares passaram pela região e flagraram a ação. Após uma troca de tiros, o suspeito também terminou baleado.