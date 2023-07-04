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Campo Grande

Tiroteio assusta moradores e deixa duas pessoas feridas em Cariacica

Segundo informações iniciais da PM, a primeira vítima foi baleada na praça do bairro. No momento em que atirador ia fugir, policias militares flagraram a ação e houve uma troca de tiros

Publicado em 03 de Julho de 2023 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2023 às 21:40
Tiroteio deixa feridos em Campo Grande, Cariacica
Tiroteio deixa feridos em Campo Grande, Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
Dois homens ficaram feridos após uma tentativa de homicídio seguida por troca de tiros com a Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (03), em Campo Grande, Cariacica.
Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local, a primeira vítima estava sentada na praça do bairro quando foi surpreendida com os disparos. No momento em que o atirador ia fugir, policiais militares passaram pela região e flagraram a ação. Após uma troca de tiros, o suspeito também terminou baleado.
De acordo com informações iniciais da PM, os dois foram atendidos e levados para um hospital de Vitória. 
As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais informações sobre o caso. 

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