Tiroteio assusta moradores e deixa duas pessoas feridas em Cariacica

Dois homens ficaram feridos após uma tentativa de homicídio seguida por troca de tiros com a Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (03), em Campo Grande, Cariacica.
Conforme apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, que esteve no local, a primeira vítima estava sentada na praça do bairro quando foi surpreendida com os disparos. No momento em que o atirador ia fugir, policiais militares passaram pela região e flagraram a ação. Após uma troca de tiros, o suspeito também terminou baleado.
De acordo com informações iniciais da PM, os dois foram atendidos e levados para um hospital de Vitória.
As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais informações sobre o caso.