Um disparo atingiu a guarita onde fica uma funcionária do prédio Crédito: José Carlos Schaeffer

Praia da Costa, em Vila Velha, no Polícia Civil, o tiro atingiu a guarita da portaria no momento em que policiais cumpriam um mandado de prisão em frente ao prédio, localizado na rua Lucio Bacelar, por volta das 7 horas. Moradores da, em, no Espírito Santo , ficaram assustados ao ouvirem tiros na manhã desta terça-feira (17). Os vidros da portaria de um edifício da região chegou a ser atingido por um disparo de arma de fogo. De acordo com a, otiro atingiu a guarita da portaria no momento em que policiais cumpriam um mandado de prisão em frente ao prédio, localizado na rua Lucio Bacelar, por volta das 7 horas.

A polícia informou que a equipe da Delegacia de Polícia de Domingos Martins cumpriu mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em três endereços, sendo um em Viana e dois em Vila Velha. No município canela-verde, os policiais contaram com apoio da equipe da Delegacia Antissequestro.

Your browser does not support the audio element. Tiros durante prisão na Praia da Costa assustam moradores

"Na Praia da Costa, um dos suspeitos foi encontrado dentro de seu veículo, parado em uma rua. Os policiais se aproximaram, devidamente caracterizados e com distintivos e, quando deram voz de prisão, o suspeito tentou se evadir, avançando com o carro contra um dos policiais. Foi necessário atirar contra o veículo para que ele parasse. Um dos disparos ricocheteou e acertou a vidraça de um edifício. O suspeito parou mais à frente, após colidir contra uma viatura, estrategicamente posicionada", informou a PC, por nota.

A polícia completou que os mandados foram cumpridos e duas pessoas foram presas. A investigação é referente a uma tentativa de homicídio ocorrida em Pedra Azul, no dia 16 de agosto deste ano. Na ocasião, a vítima foi atingida por sete tiros e sobreviveu. A Polícia Civil não passou mais detalhes sobre o caso.

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SUSTO

A artesã Edmea Scopel, moradora do prédio, relata que ouviu um barulho e que, quando desceu para saber o que estava acontecendo, percebeu o buraco feito pelo tiro que atingiu a estrutura de vidro da portaria do edifício. Segundo a moradora, havia policiais civis detendo um homem, já algemado em cima da calçada em frente ao local.

FUNCIONÁRIA ESCAPOU

O disparo atingiu a guarita onde fica uma funcionária do prédio, mas ela não estava no local. De acordo com a artesã, a zeladora pediu para chegar mais tarde ao trabalho nesta terça devido a uma consulta médica.