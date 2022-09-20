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Grande São Pedro

Tiros, confronto com a PM e helicóptero em manhã tensa em Vitória

Polícia Militar foi acionada na manhã desta terça-feira (20), com denúncias de disparos; um adolescente acabou apreendido com uma arma
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

20 set 2022 às 15:50

Publicado em 20 de Setembro de 2022 às 15:50

Caso foi registrado na manhã desta terça-feira (20)
Helicóptero é chamado para prestar apoio após confronto em São Pedro Crédito: Leitor | A Gazeta
A manhã desta terça-feira (20) foi tensa para moradores da Grande São Pedro, em Vitória. Disparos foram ouvidos na região e, logo depois, criminosos chegaram a trocar tiros com a Polícia Militar. Um adolescente foi apreendido com uma arma.
De acordo com a corporação, os policiais foram até o local após denúncias de disparos de arma de fogo. "O patrulhamento foi intensificado, inclusive com apoio do Notaer, momento em que uma guarnição se deparou com os suspeitos que atiraram contra os militares, havendo revide."
Segundo a PM, um adolescente que estaria envolvido no tiroteio foi detido com uma pistola de calibre 380. Na tarde desta terça-feira (20), a ocorrência ainda estava em andamento junto à Polícia Civil.
Por causa da violência, as aulas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves chegaram a ser suspensas à tarde. "O dia letivo será reposto. As demais unidades de ensino da região seguem cumprindo o calendário letivo", informou a Prefeitura de Vitória.
Segundo o município, equipes da Guarda Municipal também foram posicionadas em frente às escolas e às unidades de saúde do bairro para garantir a segurança de alunos, pacientes, servidores e da população em geral.

GERENTE DO TRÁFICO TENTA FUGIR APÓS TIROTEIO MAS É PRESO

Após o confronto registrado pela manhã, os militares receberam informações sobre a localização de Thiago do Nascimento Muniz, de 28 anos. Conhecido como "TH", ele é apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas do Morro da Conquista, também na região da Grande São Pedro.
As denúncias informaram que ele teria fugido em um carro de aplicativo pela Rodovia Serafim Derenzi, em direção ao bairro Grande Vitória. "Durante as buscas, o suspeito foi localizado caminhando pela rodovia, segurando uma sacola. Ao perceber a presença policial, ele entrou na Rua Augusto Aires Ribeiro, arremessando a sacola no chão e adentrando em uma residência", detalhou a PM.
Na sacola tinham dez papelotes e 33 pinos de cocaína, 36 unidades de haxixe e 39 pedras de crack. "Perto do portão da casa, três munições de calibre 40 foram encontradas. Foi dada voz de abordagem ao cidadão e realizadas buscas na referida residência, onde foi localizada outra sacola contendo dez munições calibre 9 mm", disse a corporação.
De acordo com o capitão Fernando Secchin, que atuou na ocorrência, TH é o suspeito que gravou imagens no alto do Morro da Conquista. No vídeo, que teria sido feito em 2019, ele aparece ostentando uma arma e dizendo que o morro está todo monitorado. Logo em seguida, usa o radiocomunicador para perguntar a outros traficantes como está a parte baixa do bairro.
Na noite desta segunda-feira (20), a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda estava em andamento na delegacia. Assim que houver atualização sobre a autuação do suspeito, este texto será atualizado.

MORADORES RECLAMARAM DE TIROS NA NOITE ANTERIOR

Moradores disseram à reportagem de A Gazeta que os tiros não foram ouvidos apenas nesta terça-feira (20). Há relatos de disparos na região da Grande São Pedro na noite dessa segunda-feira (19), por volta das 20h30. Apesar disso, a PM informou que nenhum acionamento foi registrado à noite.

Atualização

20/09/2022 - 7:45
Durante a tarde, nova ação da Polícia Militar na região resultou na prisão de um suspeito apontado como gerente do tráfico do Morro da Conquista. A matéria foi atualizada.

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