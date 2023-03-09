Tia relata relação conturbada entre grávida assassinada e professor capixaba

Letycia Peixoto Fonseca foi atingida por cinco disparos; câmera de segurança gravou a ação criminosa Crédito: Redes sociais | Montagem A Gazeta

Em depoimento à polícia, a tia da engenheira Letycia Fonseca Peixoto, 31, que foi morta com cinco tiros de revólver na porta de casa, na última quinta (2), no 8º mês de gestação , relatou a inconstância do relacionamento entre a sobrinha e o professor capixaba Diogo Viola de Nadai, preso suspeito de ser o mandante do crime. "Diogo sumia por uma ou duas semanas e, às vezes, chegava de madrugada sem avisar nada", declarou, acrescentando que "Diogo era muito ciumento, possessivo e controlador e sempre afastava as amigas de Letycia, pois a queria manter em uma bolha".

Ainda segundo a tia, há dois anos, o professor conseguiu pegar a digital de Letycia para desbloquear o celular dela, enquanto ela estava dormindo. Nas conversas armazenadas no aparelho, havia um desabafo da sobrinha com a tia sobre o relacionamento do casal. Nadai teria ficado agressivo e parou de falar por um tempo com a companheira.

A tia afirmou, ainda, que no verão do ano passado a sobrinha chegou a terminar o relacionamento com Nadai, e ela passou a namorar outra pessoa, que a convidou para morar na Europa. Na sua versão, ela diz que "Diogo prometeu mundos e fundos para Letycia e ela terminou o relacionamento, voltando com Diogo", diz trecho do documento.

Logo depois, Nadai passou a ficar mais possesivo e, em uma ocasião, a teria agredido, sendo a polícia acionada.

Já a zeladora do prédio onde morava o casal disse que já ouviu falar pelos moradores de discussões entre os dois, mas que nunca presenciou nada.

Noite do crime

Letycia havia saído de casa para dar uma volta de carro com uma tia e a mãe. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo retorna após a volta no bairro. Foi quando o crime ocorreu.

No vídeo é possível ver que a mãe de Letycia, que já havia descido do veículo, tenta evitar que o homem continue a realizar os tiros e vai na direção dele.

Grávida de oito meses é assassinada a tiros na frente da mãe, em Campos dos Goytacazes, nesta quinta-feira (2).

Crédito: Reprodução#CamposDosGoytacazes #ODia pic.twitter.com/xFt6qFV7C3 — Jornal O Dia (@jornalodia) March 3, 2023

Ele, então, cai da moto e realiza um disparo, que a atinge a perna da mãe da vítima. Levada para um hospital, o estado de saúde dela é estável.