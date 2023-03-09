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Crime no RJ

Tia relata relação conturbada entre grávida assassinada e professor capixaba

Em depoimento à polícia, a tia da engenheira relatou a inconstância do relacionamento entre a sobrinha e Diogo Viola de Nadai
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2023 às 05:35

Publicado em 09 de Março de 2023 às 05:35

Letycia Peixoto Fonseca foi atingida por cinco disparos; câmera de segurança gravou a ação criminosa
Letycia Peixoto Fonseca foi atingida por cinco disparos; câmera de segurança gravou a ação criminosa Crédito: Redes sociais | Montagem A Gazeta
Em depoimento à polícia, a tia da engenheira Letycia Fonseca Peixoto, 31, que foi morta com cinco tiros de revólver na porta de casa, na última quinta (2), no 8º mês de gestação, relatou a inconstância do relacionamento entre a sobrinha e o professor capixaba  Diogo Viola de Nadai, preso suspeito de ser o mandante do crime. "Diogo sumia por uma ou duas semanas e, às vezes, chegava de madrugada sem avisar nada", declarou, acrescentando que "Diogo era muito ciumento, possessivo e controlador e sempre afastava as amigas de Letycia, pois a queria manter em uma bolha".
Ainda segundo a tia, há dois anos, o professor conseguiu pegar a digital de Letycia para desbloquear o celular dela, enquanto ela estava dormindo. Nas conversas armazenadas no aparelho, havia um desabafo da sobrinha com a tia sobre o relacionamento do casal. Nadai teria ficado agressivo e parou de falar por um tempo com a companheira.
A tia afirmou, ainda, que no verão do ano passado a sobrinha chegou a terminar o relacionamento com Nadai, e ela passou a namorar outra pessoa, que a convidou para morar na Europa. Na sua versão, ela diz que "Diogo prometeu mundos e fundos para Letycia e ela terminou o relacionamento, voltando com Diogo", diz trecho do documento.
Logo depois, Nadai passou a ficar mais possesivo e, em uma ocasião, a teria agredido, sendo a polícia acionada.
Já a zeladora do prédio onde morava o casal disse que já ouviu falar pelos moradores de discussões entre os dois, mas que nunca presenciou nada.

Noite do crime

Letycia havia saído de casa para dar uma volta de carro com uma tia e a mãe. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo retorna após a volta no bairro. Foi quando o crime ocorreu.
No vídeo é possível ver que a mãe de Letycia, que já havia descido do veículo, tenta evitar que o homem continue a realizar os tiros e vai na direção dele.
Ele, então, cai da moto e realiza um disparo, que a atinge a perna da mãe da vítima. Levada para um hospital, o estado de saúde dela é estável.
As imagens mostram que o atirador, após ser derrubado pela mãe da grávida, sobe novamente na moto; a dupla consegue fugir. No entanto, os dois foram presos dias depois.

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