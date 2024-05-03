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Suspeita de racismo religioso

Terreiro de umbanda é alvo de incêndio em Vila Velha; veja vídeo

Integrantes do Grupo de Umbanda Aprendizes do Amor foram surpreendidos com o ataque na última quinta-feira (2)

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 08:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2024 às 08:55
O terreiro do Grupo de Umbanda Aprendizes do Amor, que fica em Santa Paula I, Vila Velha, foi alvo de um incêndio na última quinta-feira (2). Nas redes sociais, membros do espaço mostraram imagens da área afetada pelo fogo (veja acima). A suspeita é que o ataque tenha sido motivado por racismo religioso – intolerância contra religiões de matriz africana. 
A repórter Any Cometti, da TV Gazeta, esteve no local, na manhã desta sexta-feira (3). Ela conversou com Babá Alexandre de Ossaim, que é um dos dirigentes do grupo. Ele revelou que a parte sagrada do terreiro não foi afetada, mas que as chamas consumiram uma área utilizada para um projeto social. Alexandre ainda afirmou que já vinha sofrendo ameaças. 
No vídeo, é possível ver que vasos de barro, velas e outros materiais utilizados nas giras e celebrações ficaram destruídos. Um prejuízo grande, já que o fogo atingiu também o mobiliário.
Alexandre ainda revelou que alguns membros da casa precisaram ser medicados tamanho o choque pelo ocorrido. Ele afirmou que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) já está ciente do caso e que eles também estão comprometidos com organizações de direitos humanos, religiosidade e racismo. Toda a área está isolada para perícia. Veja, abaixo, o post feito pelo grupo:

O que diz a PM

"Na madrugada dessa quinta-feira (2), policiais militares foram acionados para verificar um suposto incêndio criminoso no bairro Santa Paula I, Vila Velha. No local, um templo religioso, foi feito contato com o solicitante que relatou que estava em casa pela madrugada quando recebeu a ligação de um membro do templo, que reside no local, dizendo que acordou na madrugada ouvindo a conversa de dois indivíduos que estavam no templo. Quando levantou, verificou que parte do templo religioso e materiais estavam sendo incendiados. O Corpo de Bombeiros foi acionado."

O que diz o Corpo de Bombeiros

"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para ocorrência de incêndio em Santa Paula I, Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (02). No local, os militares constataram que o fogo ocorria em um templo de Umbanda. A equipe realizou o combate, extinguindo as chamas. Não houve feridos, nem solicitação de perícia."

O que diz a prefeitura

"A prefeitura está ciente do ocorrido. Por se tratar de um crime, cabe as autoridades policiais investigarem o caso."

O que diz a PC

"A Polícia Civil orienta as vítimas desse tipo de crime a registrarem as ocorrências em qualquer delegacia, a fim de identificar os suspeitos e aplicar a devida punição. O Disque-Denúncia 181 é uma ferramenta crucial para a população auxiliar a polícia, fornecendo informações que possam levar à prisão dos criminosos, disponível também pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas minuciosamente. Em casos de crimes em andamento, recomenda-se acionar o número de emergência 190. 
Caso o crime tenha sido registrado pela vítima em uma Delegacia, ele será investigado pelo Distrito de Polícia onde ocorreu o incidente."

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