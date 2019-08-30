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Na Avenida Vitória

Taxista reage a assalto e ajuda a prender casal de ladrões em Vitória

O casal foi preso por agentes da Guarda Municipal de Vitória que estavam em frente à Delegacia Regional de Vitória

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 13:35

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 ago 2019 às 13:35
Avenida Dante Michelini, sentido Jardim Camburi, em Vitória, onde major da PM se envolveu e acidente e fugiu do local Crédito: Fernando Madeira | GZ
Um casal foi preso após tentar assaltar um taxista na Avenida Vitória, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (30). A vítima reagiu ao assalto e ajudou a Guarda Municipal a prender os bandidos.
O taxista relatou que estava na Praia de Camburi quando foi acionado por um homem de 38 anos e uma mulher de 40. Os dois pediram uma viagem para o bairro Jucutuquara, também na Capital.
>Bandidos assaltam passageiros em ônibus de Vitória
Armada com uma navalha, a mulher sentou no banco de trás do veículo e o comparsa dela sentou ao lado do motorista. Quando o taxista parou em uma semáforo do cruzamento da Avenida Vitória com a Rua Antônio Aleixo, os bandidos anunciaram o assalto.
Taxista reage a assalto e ajuda a prender casal de ladrões em Vitória
Ao ser rendido, o taxista disse que não ia dirigir e pediu que o homem assumisse a direção do carro. O criminoso então desceu do táxi e quando seguia para o outro lado do veículo, o taxista arrancou com o carro e entrou pela contramão na Rua Tito Machado.
Quando a vítima curvou para entrar na Rua Construtor Camilo Gianordoli, no Horto, a mulher que estava no banco do passageiro caiu no meio da rua. Na esquina das duas vias está a 1ª Delegacia Regional.
Agentes da Guarda Municipal que registravam ocorrência de um homem rendido no Centro de Vitória foram acionados pelo taxista e prenderam a mulher. O comparsa dela, que seguia o táxi a pé, também foi preso.
SEGUNDO CASO
Na madrugada desta quinta-feira (29), um casal assaltou um taxista após pedir uma corrida do Triângulo, na Praia do Canto, até um motel em Jardim Camburi, Vitória. Os bandidos levaram o táxi, o celular e o dinheiro da vítima. O veículo foi encontrado na Avenida César Hilal, na Praia do Suá, em Vitória na manhã desta quinta.
Taxista assaltado ao levar casal para motel Crédito: Fabíola de Paula/TV Gazeta
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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