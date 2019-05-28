Taxista pula de carro em movimento durante assalto em Vila Velha

Taxista é colocado em porta-malas em assalto em Cariacica Crédito: Foto: Reprodução

"Pensei que fossem me matar. Na hora, só pensei em sair dali e voltar para minha casa. Não pensei duas vezes e pulei". A declaração é de um taxista de 32 anos, assaltado e feito refém por um bandido, na madrugada de desta terça-feira, em Vila Velha . Ele foi colocado no porta-malas do carro e, para fugir, dos bandidos, pulou do carro em movimento. A vítima relata que ficou cerca de 20 minutos trancado no veículo.

O taxista contou que estava em casa quando recebeu a ligação de um cliente, por volta das 4h40 solicitando uma corrida do bairro Ataíde, com destino a Vila Batista. A vítima conta que tem o costume de trabalhar à noite. "Trabalho também pelo aplicativo, mas como o movimento estava fraco, resolvi ficar em casa e deixar o telefone ligado. Esse cliente, que eu conheço, me ligou e solicitou uma corrida. Sai para atendê-lo e o deixei em Vila Batista. Assim que terminei a corrida e voltava para minha casa, vi esse homem fazendo sinal para mim. Como estava bem vestido, não desconfiei", relatou.

O suposto cliente, identificado depois como Giovani Prado Conceição, de 22 anos, entrou no carro do taxista e disse que precisava buscar um amigo, no mesmo bairro. Minutos após ele iniciar a corrida, o ladrão anunciou o assalto e colocou a arma na cabeça do motorista. "Logo depois me render, ele mandou eu andar mais um pouco e entrar em uma rua meio deserta. Um outro homem esperava e também entrou no carro", disse o taxista.

Ele mandou eu sair do carro, pegar a chave e entrar dentro do porta-malas Taxista

Depois de assumirem a direção do veículo, Giovani e o comparsa dele, João de Assis Marques Júnior, de 25 anos, colocaram a vítima no porta-malas do carro e ficaram rodando. A vítima conta ainda que, de dentro do porta-malas, escutou os bandidos combinando de cometer um outro assalto.

"Foi quando o desespero começou a bater. Dei vários socos e chutes na porta, tentando abri-la. Depois, comecei a puxar uns fios que estavam soltos e consegui destravar o porta-malas. O carro estava em movimento, mas não me importei com isso e me joguei. Sai rolando no asfalto e machuquei meu braço".

PRISÃO

Bruno Prado Conceição, 22 anos e João de Assis Marques Junior, 25 anos Crédito: Foto: Reprodução

Quando o taxista pulou do carro, o veículo passava pela região de Nova América, ainda em Vila Velha. A vítima disse que tentou pedir ajuda para motoristas que passavam pelo local, mas com medo, ninguém parou. Ele então correu até um posto de combustíveis e pediu ajuda. Um frentista acionou a Polícia Militar, que fez buscas pela região.

"Eu estava na viatura com os policiais quando ouvi pelo rádio que tinham localizado meu carro e prendido os bandidos. Fiquei um pouco mais aliviado", desabafou o taxista.

Giovani e João foram levado para a 2ª Delegacia Regional, no mesmo município, onde foram ouvidos e autuados por roubo.

Com informações da TV Gazeta