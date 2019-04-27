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Linhares

Taxista morre com mais de 15 facadas após discussão em bar no ES

Um homem que tentou defender a vítima também ficou ferido com um corte no braço

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 15:28

Publicado em 

27 abr 2019 às 15:28
Sérgio Luiz Zanezi, de 60 anos, era taxista e trabalhava no ponto do Mercado Municipal de Linhares Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Assassinato. Este foi o desfecho de uma discussão que aconteceu em um bar do bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. Durante a noite desta sexta-feira (27), dois homens se desentenderam e um deles saiu do local. Minutos depois, ele voltou com uma faca em mãos e desferiu mais de 15 golpes contra o taxista Sérgio Luiz Zanezi, de 60 anos.
O taxista veio a óbito ainda no local. Acionada, a equipe da perícia constatou aproximadamente 17 perfurações no corpo dele, concentradas na região do tórax. Um terceiro homem, de 62 anos, que também estava no bar, tentou defender Sérgio, mas acabou ferido com um corte no braço e levado pelos bombeiros ao Hospital Geral de Linhares.
Testemunhas não souberam informar o que teria gerado a discussão entre os dois. Apesar de identificado, o suspeito do crime conseguiu fugir do local. Em nota, a Polícia Civil informou que ninguém foi detido e que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.

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