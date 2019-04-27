Taxista morre com mais de 15 facadas após discussão em bar no ES

Assassinato. Este foi o desfecho de uma discussão que aconteceu em um bar do bairro Interlagos, em, nodo Estado. Durante a noite desta sexta-feira (27), dois homens se desentenderam e um deles saiu do local. Minutos depois, ele voltou com uma faca em mãos e desferiu mais de 15 golpes contra o taxista Sérgio Luiz Zanezi, de 60 anos.