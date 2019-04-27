Taxista morre com mais de 15 facadas após discussão em bar no ES

Assassinato. Este foi o desfecho de uma discussão que aconteceu em um bar do bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. Durante a noite desta sexta-feira (27), dois homens se desentenderam e um deles saiu do local. Minutos depois, ele voltou com uma faca em mãos e desferiu mais de 15 golpes contra o taxista Sérgio Luiz Zanezi, de 60 anos.
O taxista veio a óbito ainda no local. Acionada, a equipe da perícia constatou aproximadamente 17 perfurações no corpo dele, concentradas na região do tórax. Um terceiro homem, de 62 anos, que também estava no bar, tentou defender Sérgio, mas acabou ferido com um corte no braço e levado pelos bombeiros ao Hospital Geral de Linhares.
Testemunhas não souberam informar o que teria gerado a discussão entre os dois. Apesar de identificado, o suspeito do crime conseguiu fugir do local. Em nota, a Polícia Civil informou que ninguém foi detido e que o caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.