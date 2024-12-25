Taxista de Venda Nova desaparece e é encontrado morto em cidade vizinha

Cleonício Pereira de Souza, de 33 anos, está desaperecido Crédito: Divulgação/ arquivo da família

Um homem de 34 anos foi morto com um tiro na nuca e localizado na tarde de terça-feira (24) na zona rural do município de Afonso Cláudio , na Região Serrana do Espírito Santo. Cleonício Pereira de Souza trabalhava como taxista na cidade de Venda Nova do Imigrante e estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (23).

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o corpo foi encontrado por um morador da localidade de Rio da Cobra. A testemunha contou que, por volta das 23h de segunda, ouviu um barulho muito parecido com disparo de arma de fogo. Na terça-feira, passou o dia trabalhando e somente por volta das 17h encontrou a vítima, em uma estrada de chão.

Uma irmã da vítima compareceu ao local e identificou o corpo. Cleonício havia desaparecido na noite de segunda, quando estava trabalhando na rodoviária. Segundo relatos, ele seguiu para uma corrida em direção à cidade de Castelo e desde então a família desconhecia seu paradeiro.

O carro em que trabalhava, um Chevrolet Onix, foi encontrado abandonado na localidade de Aracuí, em Castelo, também na terça-feira. A vítima era casada e tinha um filho pequeno.

A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.

O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.