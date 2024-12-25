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Investigação

Taxista de Venda Nova desaparece e é encontrado morto em cidade vizinha

Cleonício Pereira de Souza tinha 34 anos e foi encontrado na terça-feira, véspera de Natal, com um tiro na nuca, na zona rural do município de Afonso Cláudio

Publicado em 25 de Dezembro de 2024 às 14:37

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 dez 2024 às 14:37
Cleonício Pereira de Souza, de 33 anos, está desaperecido
Cleonício Pereira de Souza, de 33 anos, está desaperecido Crédito: Divulgação/ arquivo da família
Um homem de 34 anos foi morto com um tiro na nuca e localizado na tarde de terça-feira (24) na zona rural do município de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Cleonício Pereira de Souza trabalhava como taxista na cidade de Venda Nova do Imigrante e estava desaparecido desde a noite de segunda-feira (23).
De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o corpo foi encontrado por um morador da localidade de Rio da Cobra. A testemunha contou que, por volta das 23h de segunda, ouviu um barulho muito parecido com disparo de arma de fogo. Na terça-feira, passou o dia trabalhando e somente por volta das 17h encontrou a vítima, em uma estrada de chão.
Uma irmã da vítima compareceu ao local e identificou o corpo. Cleonício havia desaparecido na noite de segunda, quando estava trabalhando na rodoviária. Segundo relatos, ele seguiu para uma corrida em direção à cidade de Castelo e desde então a família desconhecia seu paradeiro.
O carro em que trabalhava, um Chevrolet Onix, foi encontrado abandonado na localidade de Aracuí, em Castelo, também na terça-feira. A vítima era casada e tinha um filho pequeno. 
A Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Informações que possam contribuir com a apuração do caso podem ser repassadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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