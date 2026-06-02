Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (02) em alta de 0,58%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$5,85 e Dólar Comercial a R$ 5,01. Ouça Marlo Barcelos.
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 02-06-26.mp3
Publicado em 02 de Junho de 2026 às 11:54
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