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Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (02) em alta de 0,58%

No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$5,85 e Dólar Comercial a R$ 5,01

Publicado em 02 de Junho de 2026 às 11:54

Publicado em 

02 jun 2026 às 11:54
Investimento, previsões, mercado financeiro
Investimento, previsões, mercado financeiro Crédito: Shutterstock
Bolsa de Valores operando nesta terça-feira (02) em alta de 0,58%. No mercado de moedas, o Euro é cotado a R$5,85 e Dólar Comercial a R$ 5,01. Ouça Marlo Barcelos. 
CBN - Mercado Financeiro - Marlo - 1.24s - 02-06-26.mp3

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