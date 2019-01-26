Tabletes de maconha são encontrados enterrados em Colatina

Drogas foram apreendidas em área de vegetação em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Dezenove tabletes de maconha foram apreendidos em uma área de vegetação, atrás de uma escola, localizada no bairro João Manoel Meneguelli, em Colatina, na tarde deste sábado (26). As drogas estavam dentro de um tonel enterrado.

Segundo a Polícia Militar, era de conhecimento da polícia de que na região havia um intenso tráfico de drogas em frente à escola e que indivíduos ficavam na região para vigiar as drogas. Por meio de denúncia anônima, militares chegaram até à vegetação, onde foram encontrados os 19 tabletes, totalizando quase 18 quilos do entorpecente. No local, a polícia encontrou também três balanças de precisão, uma touca ninja e um papelote de cocaína.

De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito apontado como proprietário da droga encontrada foi localizado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Colatina.

"Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e o anonimato são garantidos. No ano de 2018, até o mês de novembro, o serviço do Disque-Denúncia ajudou a levar 835 criminosos para a cadeia", finalizou a nota.

DETIDO

Durante a abordagem no bairro, um rapaz foi detido com duas buchas de maconha. Ao ver os policias, ele teria jogado as drogas no chão, na tentativa de se desfazer dos entorpecentes. Ele foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Colatina.

A Polícia Civil informou que o conduzido assinou um Termo Circunstanciado (TC) de posse de drogas para consumo próprio e foi liberado.