Suspeitos sequestram motorista de aplicativo e se envolvem em acidente no ES

Imagens mostram acidente entre carro e ônibus em Guarapari

Um sequestro terminou em acidente na manhã desta terça-feira (31) em Guarapari : suspeitos renderam um motorista de aplicativo, rodaram com ele dentro do veículo e obrigaram a vítima a realizar transferências via Pix, mas acabaram presos após colidirem com um ônibus de turismo e com outro veículo que estavam estacionados.

Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, o motorista de aplicativo tem 47 anos e trabalhou durante toda a madrugada. Perto do amanhecer, ele parou em um posto de combustíveis para descansar e começou a fumar. Neste momento, um carro com quatro suspeitos parou. Dois deles desceram e foram na direção da vítima.

Primeiro, eles pediram um cigarro e começaram a disfarçar, como se quisessem apenas conversar, mas logo em seguida anunciaram o assalto. Um terceiro criminoso saiu do primeiro carro e também foi render a vítima. Eles colocaram o motorista de aplicativo no banco de trás do veículo dele e começaram a rodar por Guarapari. O quarto suspeito seguia o grupo em outro automóvel.

Segundo a polícia, nesse tempo em que rodavam por Guarapari, os criminosos estavam decidindo o que iriam fazer com o motorista de aplicativo. Durante o trajeto, eles ainda obrigaram a vítima a fazer transferências via Pix, enquanto daram coronhadas no homem.

Na altura da Praia do Riacho, o bandido que estava dirigindo colidiu em um ônibus de turismo e um carro que estavam estacionados. O condutor conseguiu fugir, mas os outros dois comparsas, muito feridos, não puderam correr. O motorista de aplicativo também se machucou.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que "foi acionado para atender uma ocorrência de colisão entre veículos, por volta das 5h30 desta terça-feira (31), no bairro Praia do Riacho, em Guarapari. As equipes chegaram ao local e constataram que um carro havia colidido na traseira de um ônibus, o que gerou um princípio de incêndio, que foi contido por populares antes da chegada da guarnição. Os militares realizaram o desencarceramento e atendimento a três vítimas do sexo masculino, que foram encaminhadas a uma unidade de saúde".

Nos registros feitos por testemunhas, é possível ver que o veículo em que os criminosos estavam com a vítima colidiu na parte da lateral traseira do ônibus. A frente do carro ficou destruída. Confira: