Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cerca de 15 minutos depois

Suspeitos são presos por policial à paisana após roubo de carro em Vila Velha

Minutos após o assalto, policial identificou o veículo roubado ao vê-lo passando pela Rodovia Darly Santos, no mesmo município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 09:01

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 09:01

  • Do G1/ES

Policial a paisana conseguiu recuperar carro roubado em Vila Velha
Policial à paisana conseguiu recuperar carro roubado em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Dois suspeitos foram presos por um policial à paisana cerca de 15 minutos após duas irmãs serem rendidas e terem o carro delas roubado no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha. O assalto aconteceu na tarde desta quarta-feira (16), por volta das 16 horas, quando as mulheres, de 59 e 55 anos de idade, seguiam para um shopping da cidade.
A irmã mais velha, que dirigia o veículo, contou que um dos suspeitos entrou na frente do carro na altura do Jockey Clube. Ele usou uma arma falsa para ameaçar as mulheres. Em depoimento, elas contaram que ficaram desesperadas, com medo de serem feridas. As vítimas também relataram que o suspeito teve dificuldades para sair com o carro.
No entanto, minutos após o roubo, um policial à paisana identificou o veículo roubado ao vê-lo passando pela Rodovia Darly Santos, também em Vila Velha. Ele abordou os dois homens que estavam dentro do carro. Com eles, foi apreendida a arma falsa usada no crime.
Um dos suspeitos, que usava uma camisa cinza, foi reconhecido pelas vítimas como o assaltante que as abordou. Segundo a Polícia Militar, o outro rapaz estava em um ponto diferente da região dando cobertura enquanto o comparsa assaltava as duas mulheres.
O celular de uma delas, que havia sido roubado, foi recuperado, assim como o carro. Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. Até o momento, a Polícia Civil não informou qual foi a autuação deles.

Veja Também

Ciclo da violência: cinco mulheres denunciam agressões de um mesmo homem

McLaren que homenageia Senna vai pagar R$ 136 mil de IPVA no ES

Operação Rubi: prefeita afastada de Presidente Kennedy e mais seis viram réus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados