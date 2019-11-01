Suspeitos de envolvimento em explosão de banco em Aracruz são presos

Agência do Banestes foi atacada por criminosos em Aracruz, em fevereiro deste ano Crédito: TV Gazeta Norte | Kaio Henrique

Dois suspeitos de envolvimento na explosão de um banco no bairro Guaraná, em Aracruz , em fevereiro deste ano, foram presos nesta quinta-feira (31) pela equipe da Delegacia de Roubo a Banco (DRB). De acordo com a Polícia Civil , os demais envolvidos já haviam sido presos em outras operações da delegacia.

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Mais informações sobre a prisão da dupla serão passadas pelo delegado Romualdo Gianordolli, chefe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e titular da DRB, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (01).

RELEMBRE O CASO

Três bandidos encapuzados explodiram uma agência do Banestes , no distrito de Guaraná, em Aracruz, com a intenção de furtar o dinheiro dos caixas eletrônicos no dia 5 de fevereiro deste ano. Os criminosos deixaram um rastro de destruição no banco. O crime aconteceu durante a madrugada, na avenida principal da região. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança.

Na ocasião, a Polícia Militar informou que indivíduos violaram o caixa eletrônico da agência bancária com o uso de artefato explosivo. Militares estiveram no local e acionaram a perícia da Polícia Civil. Já as imagens das câmeras de segurança obtidas pela TV Gazeta Norte mostram que um veículo Chevrolet Corsa é estacionado na porta do Banestes às 3h07. Os três suspeitos saem do carro, um deles com uma barra de ferro em mãos.