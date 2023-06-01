Suspeito foge e pula em rio, mas é preso pela polícia em Cachoeiro

Um homem de 27 anos foi preso na noite de quarta-feira (31) no bairro Rubem Braga, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo, depois de pular no rio Itapemirim ao tentar fugir de uma abordagem da Polícia Militar. Com ele, foram apreendidas uma sacola com 10 papelotes de cocaína, uma balança de precisão e sacolas para enrolar as drogas.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito preso e outro homem, que estavam próximos a um carro, foram avistados pelos agentes durante patrulhamento. Ao verem os policiais, os dois tentaram fugir andando rápido em direções opostas, mas a equipe conseguiu cercá-los.
Inicialmente, uma busca pessoal foi feita, mas nada de ilícito foi encontrado com os dois homens. No entanto, também foi feita uma varredura no carro, onde foram encontradas drogas no porta-luvas, momento em que o suspeito de 27 anos percebeu e iniciou fuga em uma avenida às margens do rio Itapemirim, pulando na água em seguida e se escondendo entre a vegetação.
Diante da situação, os policiais militares pediram apoio para realizar as buscas. O suspeito foi encontrado com a cabeça para fora da água, retirado de uma área de difícil acesso e preso. Aos agentes, ele confessou que comercializava drogas há cerca de 4 meses na região.
Encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi levado para o Centro de Detenção Provisória do município. O outro homem foi liberado, já que nada de ilícito foi encontrado com ele.