Suspeito foge e pula em rio, mas é preso pela polícia em Cachoeiro

Inicialmente, uma busca pessoal foi feita, mas nada de ilícito foi encontrado com os dois homens. No entanto, também foi feita uma varredura no carro, onde foram encontradas drogas no porta-luvas, momento em que o suspeito de 27 anos percebeu e iniciou fuga em uma avenida às margens do rio Itapemirim, pulando na água em seguida e se escondendo entre a vegetação.