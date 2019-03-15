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Sul do ES

Suspeito de tráfico é baleado durante operação policial em Cachoeiro

O rapaz, que não teve o nome divulgado, estaria comercializando drogas na região juntamento com outro jovem de 18 anos

Publicado em 

15 mar 2019 às 15:23

Publicado em 15 de Março de 2019 às 15:23

O jovem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia Crédito: Internauta Gazeta Online
Um jovem de 21 anos foi baleado durante uma operação policial na tarde desta quinta-feira (14) no bairro Coramara, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O rapaz, que não teve o nome divulgado, estaria comercializando drogas na região juntamento com outro jovem de 18 anos. Após a ação, os moradores ficaram assustados e não quiseram falar com a imprensa.
De acordo com a Polícia Civil, o fato ocorreu na Rua Idalina Bolognine, por volta das 16h30, após uma denúncia anônima. O delegado Augusto Garcia explicou como foi a ação. “Foram dados três tiros em um policial que deu de frente com dois traficantes armados, suspeitos de homicídios e um deles foi baleado na perna e o outro conseguiu fugir”, contou.
Foram apreendidos 14 pedras de crack, uma pistola calibre 380 com 14 munições; pedaços de espingarda, celulares e dinheiro. O policial civil que atirou foi ouvido na delegacia. “Fizemos o registro de ocorrência e eu vou considerar, como não poderia ser diferente, legítima defesa”, disse.
O delegado destaca a ajuda da população no combate à criminalidade. “É assim que a gente chega na maioria da resolução dos problemas. Esse, por exemplo, a gente sabe que e eles movimentavam uma quantidade razoável de drogas na região e acabam oprimindo os moradores e vizinhos e tornam o local bem violento. Há a informação de outros homicídios que ocorreram no mesmo imóvel em uma guerra entre os traficantes”, disse.
O rapaz baleado foi levado para a Santa Casa de Misericórdia. Ele passou por cirurgia e permanece internado.

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