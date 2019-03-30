Suspeito de ser gerente do tráfico do Ibes é preso em Vila Velha

Arma apreendida com suspeito Crédito: Esthefany Mesquita

Ibes e Jaburuna, em Vila Velha, foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (29). O suspeito foi preso em uma casa localizada em Cocal, no município. Um gerente do tráfico de drogas que comandava os bairros,, em, foi preso em flagrante durante uma operação da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (29). O suspeito foi preso em uma casa localizada em Cocal, no município.

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Vila Velha, Gianno Trindade, a operação envolveu 102 pessoas, sendo 71 civis e 31 guardas municipais de Vila Velha. Ele informou que o objetivo foi cumprir 33 mandados de busca e apreensão e coletar informações sobre o tráfico de drogas.

Yuri Gomes Soares, de 21 anos, estava em uma casa alugada que servia de esconderijo. ”Foi durante a operação que nós tivemos a informação de que ele estava escondido neste endereço. Quando chegamos lá, percebemos que era uma casa muito boa por sinal”, destacou Trindade.

O delegado completou ainda que com Yuri foi encontrada uma pistola .40, que ele tentava jogar pela janela quando os civis chegaram. “Ele resistiu em abrir a porta, quem abriu foi a namorada dele. Quando entramos, ele tentava jogar a arma que estava em uma mochila preta pela janela, mas desistiu porque viu um policial na parte de baixo da casa”, contou.

Ainda na operação, Willian Santana dos Santos Costa, 20, foi preso, no bairro Jaburuna, em uma das casas onde a polícia realizou as buscas. “Quando chegamos lá ele estava com 60 gramas de cocaína. Ele foi detido por tráfico de drogas porque confessou que o entorpecente seria vendido. O prendemos em flagrante”, destacou.

O delegado pontuou ainda que a operação foi um recado para população e também para os criminosos. “Coletamos muitos dados nesta operação, mas não podemos informar agora. O que podemos dizer é que os populares podem ficar cientes de que estamos atuando para acabar com o tráfico de drogas, e os criminosos podem ficar sabendo que estamos trabalhando”.

O delegado destacou ainda que os bairros Ibes, Jaburuna e Glória estão associados e em confronto com criminosos do bairro Aribiri, todos localizados em Vila Velha. “A guerra entre eles começou no início deste ano, especificamente no dia 4 de janeiro, quando Maxsuel Cesar dos Santos, foi assassinado por rivais. Desde então eles estão em guerra”, contou.

Giannio Trindade relatou ainda que desde o assassinato de Maxsuel, outros oito homicídios vieram em sequência nesses bairros. “É provável que Maxsuel era do grupo de Yuri, além disso, a arma que encontramos com Yuri pode ter sido usada nesses homicídios, se não por ele, por terceiros”, informou.

O delegado completou ainda que Yuri Gomes Soares foi autuado por posse ilegal de arma de fogo e tem passagem por roubo quando ainda era adolescente, já Willian Santana dos Santos Costa, foi autuado por tráfico de drogas e também tem passagem quando era adolescente por furto. Os dois foram encaminhados ao presídio de Viana. A namorada de Yuri foi ouvida e liberada.