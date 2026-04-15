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Na Grande Vitória

Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

O roubo aconteceu no dia 31 de março na BR 259 em Colatina e 80% da carga foi recuperada dias depois em Viana. Investigações seguem em andamento para identificar os outros envolvidos e possíveis receptores

Publicado em 15 de Abril de 2026 às 18:51

Luana Luiza

Luana Luiza

Publicado em 

15 abr 2026 às 18:51


O homem foi preso no município de Cariacica por envolvimento no roubo de 540 sacas de café em Colatina 
 Divulgação/Polícia Civil

O suspeito de envolvimento no roubo de 540 sacas de café avaliadas em cerca de R$ 500 mil na BR 259, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, no dia 31 de março foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (15), no município de Cariacica, na Grande Vitória. O homem tem 31 anos e não teve o nome divulgado.


O assalto aconteceu no distrito de Itapina, na zona rural colatinense. Na ocasião, o motorista do caminhão foi rendido, levado para uma área de pasto, amarrado e mantido sob ameaça. Em seguida, os criminosos fugiram levando o semirreboque carregado com as sacarias, além de um celular e R$ 300 em dinheiro.


Logo após o crime, a polícia iniciou as investigações e no dia cinco de abril conseguiu recuperar cerca de 80% da carga roubada — aproximadamente 450 das 540 sacas de café — no bairro Marcílio de Noronha, em Viana.

A Polícia Civil informou que após ser localizado e detido, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos, incluindo coautores e receptadores.


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Criminosos roubam carga de café avaliada em R$ 500 mil em Colatina

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