Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

O suspeito de envolvimento no roubo de 540 sacas de café avaliadas em cerca de R$ 500 mil na BR 259, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, no dia 31 de março foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (15), no município de Cariacica, na Grande Vitória. O homem tem 31 anos e não teve o nome divulgado.
O assalto aconteceu no distrito de Itapina, na zona rural colatinense. Na ocasião, o motorista do caminhão foi rendido, levado para uma área de pasto, amarrado e mantido sob ameaça. Em seguida, os criminosos fugiram levando o semirreboque carregado com as sacarias, além de um celular e R$ 300 em dinheiro.
Logo após o crime, a polícia iniciou as investigações e no dia cinco de abril conseguiu recuperar cerca de 80% da carga roubada — aproximadamente 450 das 540 sacas de café — no bairro Marcílio de Noronha, em Viana.
A Polícia Civil informou que após ser localizado e detido, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos, incluindo coautores e receptadores.