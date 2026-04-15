Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

O suspeito de envolvimento no roubo de 540 sacas de café avaliadas em cerca de R$ 500 mil na BR 259, em Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, no dia 31 de março foi preso pela Polícia Civil na tarde desta quarta-feira (15), no município de Cariacica, na Grande Vitória. O homem tem 31 anos e não teve o nome divulgado.



