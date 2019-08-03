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Crime em Linhares

Suspeito de matar professora a tiros em Linhares se entrega à polícia

Suelen Souza Silva, de 33 anos, foi assassinada dentro da casa onde morava com os pais no bairro Interlagos

Publicado em 02 de Agosto de 2019 às 22:17

Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

02 ago 2019 às 22:17
Tarcísio Santos Cortêz se apresentou na Delegacia Regional de Linhares na manhã desta sexta-feira (2) Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Se entregou à polícia o suspeito de assassinar a professora Suelen Souza Silva, de 33 anos, morta na última quarta-feira (31), dentro da residência onde morava com os pais, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. Tarcizo dos Santos Cortez se apresentou na Delegacia Regional de Linhares, na manhã desta sexta-feira (2).
Segundo familiares, o suspeito era ex-namorado de Suelen e não aceitava o fim do relacionamento. À tarde, Tarcizo esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares onde passou por exames. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.
O suspeito de cometer o crime era ex-namorado de Suelen e não aceitava o fim do relacionamento Crédito: Redes Sociais/Reprodução
Em nota, a Polícia Civil disse que mais informações sobre as investigações e a motivação do crime serão passadas durante entrevista coletiva marcada para a próxima segunda-feira (5), na 16ª Delegacia Regional de Linhares.
O CRIME
A professora Suelen Souza Silva, de 33 anos, foi morta a tiros na manhã da última quarta-feira (31), dentro da casa onde morava com os pais no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 11h.
De acordo com testemunhas, o suspeito teria pulado o muro da residência e arrombado a porta da cozinha. Ao perceber a invasão, a vítima se trancou dentro de um banheiro, mas o suspeito conseguiu arrombar a porta e efetuou os disparos.
 

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