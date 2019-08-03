Suspeito de matar professora a tiros em Linhares se entrega à polícia

Tarcísio Santos Cortêz se apresentou na Delegacia Regional de Linhares na manhã desta sexta-feira (2) Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Segundo familiares, o suspeito era ex-namorado de Suelen e não aceitava o fim do relacionamento. À tarde, Tarcizo esteve no Serviço Médico Legal (SML) de Linhares onde passou por exames. Ele foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.

O suspeito de cometer o crime era ex-namorado de Suelen e não aceitava o fim do relacionamento Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Em nota, a Polícia Civil disse que mais informações sobre as investigações e a motivação do crime serão passadas durante entrevista coletiva marcada para a próxima segunda-feira (5), na 16ª Delegacia Regional de Linhares.

O CRIME

A professora Suelen Souza Silva, de 33 anos, foi morta a tiros na manhã da última quarta-feira (31), dentro da casa onde morava com os pais no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 11h.

De acordo com testemunhas, o suspeito teria pulado o muro da residência e arrombado a porta da cozinha. Ao perceber a invasão, a vítima se trancou dentro de um banheiro, mas o suspeito conseguiu arrombar a porta e efetuou os disparos.