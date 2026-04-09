Suspeito de matar piloto de banana boat em Guarapari é preso

O suspeito de matar a tiros um piloto de banana boat em Guarapari, no Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (9) em Presidente Kennedy, no Sul capixaba. Segundo a Polícia Civil, o homem de 27 anos estava escondido na casa de familiares. A identidade dele não foi revelada.
Cristiano Rosa Vieira foi assassinado em março na Praia do Amâncio, região conhecida como "Prainha de Olaria". No dia do crime, informações preliminares repassadas pela polícia indicavam que o homicídio ocorreu após a vítima advertir e discutir com indivíduos que usavam entorpecentes em frente à residência dele.
Após a discussão, Cristiano entrou no imóvel e fechou o portão. Naquele momento, um atirador disparou diversas vezes contra o interior da residência. Cinco tiros atingiram a vítima.
O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.