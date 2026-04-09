Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Suspeito de matar piloto de banana boat em Guarapari é preso

Segundo a Polícia Civil, o homem de 27 anos estava escondido na casa de familiares
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

09 abr 2026 às 18:22

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 18:22

Investigado foi localizado escondido na zona rural de Presidente Kennedy
Suspeito de matar piloto de banana boat em Guarapari foi preso em Presidente Kennedy Crédito: Polícia Civil
O suspeito de matar a tiros um piloto de banana boat em Guarapari, no Espírito Santo, foi preso nesta quinta-feira (9) em Presidente Kennedy, no Sul capixaba. Segundo a Polícia Civil, o homem de 27 anos estava escondido na casa de familiares. A identidade dele não foi revelada. 
Cristiano Rosa Vieira foi assassinado em março na Praia do Amâncio, região conhecida como "Prainha de Olaria". No dia do crime, informações preliminares repassadas pela polícia indicavam que o homicídio ocorreu após a vítima advertir e discutir com indivíduos que usavam entorpecentes em frente à residência dele. 
Após a discussão, Cristiano entrou no imóvel e fechou o portão. Naquele momento, um atirador disparou diversas vezes contra o interior da residência. Cinco tiros atingiram a vítima.
O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Polícia Civil Presidente Kennedy Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda
Imagem de destaque
Neoplasia cervical: entenda a doença que afastou Luís Roberto da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados